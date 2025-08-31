गुड न्यूज: यूपी में सोलर पैनल पर अब रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क खत्म, होगी इतने की बचत

मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अलग-अलग श्रेणियों में अधिकतम 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। पैनल लगवाने के लिए अब तक उन्हें 250 रुपये आवेदन शुल्क और 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होता था। इसे समाप्त कर दिया गया है।

यूपी में रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अब पंजीकरण और आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इस पर कुल 1250 रुपये का खर्च आता था। इसके अलावा मीटर जांच के लिया जाने वाला 400 रुपये का शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को 1650 रुपये तक की बचत हो सकती है। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अलग-अलग श्रेणियों में अधिकतम 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। पैनल लगवाने के लिए उन्हें 250 रुपये आवेदन शुल्क और 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होता था। इसे समाप्त कर दिया गया है। इसका लाभ 1 से 10 किलोवॉट तक का पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा।

इसी तरह इंटरकनेक्शन/नेटमीटरिंग एग्रीमेंट की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। नेट मीटर परीक्षण के लिए अभी तक 400 रुपया शुल्क लिया जाता था। अब इसे भी माफ कर दिया गया है। जो उपभोक्ता मीटर खरीद कर लाते हैं और उसकी जांच करवाते हैं, उन्हें यह 400 रुपये देने होते थे। उन्हें यह शुल्क नहीं देना होगा।

