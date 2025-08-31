good news now no registration and application fees on solar panels in up this much money will be saved गुड न्यूज: यूपी में सोलर पैनल पर अब रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क खत्म, होगी इतने की बचत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गुड न्यूज: यूपी में सोलर पैनल पर अब रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क खत्म, होगी इतने की बचत

मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अलग-अलग श्रेणियों में अधिकतम 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। पैनल लगवाने के लिए अब तक उन्हें 250 रुपये आवेदन शुल्क और 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होता था। इसे समाप्त कर दिया गया है।

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊSun, 31 Aug 2025 05:41 AM
यूपी में रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अब पंजीकरण और आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इस पर कुल 1250 रुपये का खर्च आता था। इसके अलावा मीटर जांच के लिया जाने वाला 400 रुपये का शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को 1650 रुपये तक की बचत हो सकती है। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर

मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अलग-अलग श्रेणियों में अधिकतम 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। पैनल लगवाने के लिए उन्हें 250 रुपये आवेदन शुल्क और 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होता था। इसे समाप्त कर दिया गया है। इसका लाभ 1 से 10 किलोवॉट तक का पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा।

इसी तरह इंटरकनेक्शन/नेटमीटरिंग एग्रीमेंट की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। नेट मीटर परीक्षण के लिए अभी तक 400 रुपया शुल्क लिया जाता था। अब इसे भी माफ कर दिया गया है। जो उपभोक्ता मीटर खरीद कर लाते हैं और उसकी जांच करवाते हैं, उन्हें यह 400 रुपये देने होते थे। उन्हें यह शुल्क नहीं देना होगा।

उद्योगों में सोलर पैनल के लिए बैंक से मिलेगा लोन

घरों पर लगने वाले रूफटॉप सोलर प्लांट की तर्ज पर अब बड़े उद्योगों को भी सौर ऊर्जा से चलाने के लिए बैंक से लोन की सुविधा मिलेगी। हाल में हरदोई के नघेटा रोड स्थित एक होटल में यूनियन बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन संतृप्ति शिविर में यह जानकारी दी गई थी। यूनियन बैंक के जीएम राजेश कुमार ने बताया कि उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैंक की ओर से 8 करोड़ रुपए तक के सोलर सिस्टम की फंडिंग की जा सकती है। वहीं डीजीएम मार्कंडेय यादव ने कहा कि बैंक कई नई स्कीमें चला रहा है। इनमें महिला उद्यमियों को विशेष छूट दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंक के 10 बीसी को सम्मानित किया गया।

