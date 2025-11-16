गुड न्यूज: कम नशे वाली भांग से बनेगी कैंसर की दवा, मोटापा भी घटाएगी; किसानों की बढ़ेगी आय

संक्षेप: सीएसआईआर-सीमैप लखनऊ के वैज्ञानिकों ने 8 साल की मेहनत के बाद भांग (कैनाबिस) की एक नई किस्म विकसित की है। यह नई प्रजाति कैंसर रोधी तथा दर्द निवारक दवाओं के लिए उपयोगी होगी। ट्रायल सफल होने के बाद, अब किसान आबकारी विभाग से लाइसेंस लेकर इसकी खेती कर सकते हैं।

सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) लखनऊ के वैज्ञानिकों ने आठ वर्ष की अथक मेहनत के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सीमैप ने कम नशे और उच्च औषधीय गुणों से भरपूर कैनाबिस (भांग) की एक नई प्रजाति तैयार की है, जिसका परिसर में ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

नारकोटिक्स कानून के अनुरूप इस शोध को फूड रिसर्च इंटरनेशनल पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस नई किस्म में साइकोएक्टिव तत्व टेट्राहाइड्रो-कैनाबिनोल (टीएचसी) के स्तर को 0.3 प्रतिशत से नीचे लाया गया है। 0.3 फीसदी से कम टीएचसी होने के कारण यह प्रजाति नारकोटिक्स कानून के मानकों के अनुरूप है।

किसानों के लिए खुले नए रास्ते सीमैप निदेशक प्रबोध त्रिवेदी ने बताया कि आने वाले समय में इस किस्म के बीज किसानों को खेती के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। अब तक भांग की खेती केवल शोध कार्यों के लिए ही लाइसेंसीकृत थी, लेकिन नई प्रजाति में मानक से कम नशा होने के कारण किसान आबकारी विभाग से लाइसेंस लेकर इसकी खेती कर सकेंगे। इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।