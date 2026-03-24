गुड न्यूज: 2 अप्रैल से 25 जून तक लालकुआं-कोलकाता स्पेशल, गर्मी में भीड़ को लेकर तैयारी में जुटा रेलवे
कोलकाता-लालकुआं विशेष ट्रेन 4 अप्रैल से 27 जून तक प्रत्येक शनिवार को कोलकाता से सुबह 5 बजे चलकर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे पीलीभीत पहुंचेगी और शाम 3.45 बजे लालकुआं पहुंचेगी। रेलवे में अब गर्मी की छुट्टियों के मद्देनजर तैयारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में कुछ और स्पेशल ट्रेनें चल सकती हैं।
त्योहारी सीजन के बाद अब गर्मी की छुट्टियों के मद्देनजर रेलवे में तैयारी शुरू हो गई है। यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लालकुआं-कोलकाता के बीच ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन पीलीभीत होकर गुजरेगी, जिससे जिले के यात्रियों को सीधा कोलकाता जाने की सुविधा मिलेगी।
05060 लालकुआं-कोलकाता साप्ताहिक विशेष ट्रेन 2 अप्रैल से 25 जून तक प्रत्येक गुरुवार को लालकुआं से दोपहर 1.35 बजे चलकर पीलीभीत स्टेशन पर शाम 4 बजे पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन गोरखपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, बरौनी, आसनसोल होते हुए रात 11.55 बजे कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में 05059 कोलकाता-लालकुआं विशेष ट्रेन 4 अप्रैल से 27 जून तक प्रत्येक शनिवार को कोलकाता से सुबह 5 बजे चलकर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे पीलीभीत पहुंचेगी और शाम 3.45 बजे लालकुआं पहुंचेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें सामान्य, शयनयान और एसी श्रेणी के कोच शामिल हैं। इस विशेष ट्रेन के संचालन से पीलीभीत समेत तराई क्षेत्र के यात्रियों को गर्मी में लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा।
गर्मी की छुट्टियों के लिए अभी से मची होड़
शादियों और होली की भीड़ अभी कम ही हुई थी कि गर्मी की छुट्टियों में यात्रा को लेकर टिकट बुक कराने की होड़ मच गई है। दो महीने बाद के लिए आरक्षण खुलते ही गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई और पुणे की सभी ट्रेनें पूरी तरह से पैक हो गईं। किसी में वेटिंग 100 के पार चला गया है तो किसी में नो-रूम हो गया है। दरअसल, 15 मई से अधिकतर स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसी को लेकर ट्रेनों में सीट को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। अगले 15 अप्रैल से लेकर 17 मई तक दिल्ली, मुंबई, पुणे और उत्तराखंड की तरफ जाने वाली किसी भी ट्रेन में सीट नहीं है। इस बीच रेलवे ने संकेत दिया है कि यात्रियों को राहत देने के लिए स्पेशल ट्रेनों से राह निकाली जाएगी।
बता दें कि दिवाली, छठ और होली पर लोग कंफर्म टिकटों के लिए काफी परेशान हुए थे। दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए बहुत से लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाया था। लोग जैसे-तैसे घर पहुंचे तो उन्हें वापसी का टिकट बुक कराने में समस्या आई थी। ऐसे में बहुत से लोग होली पर समस्या न हो इसके लिए पहले से ही टिकट बुक कराना चाहते थे लेकिन रिजर्वेशन खुलते ही एक घंटे के अंदर ही ट्रेन की सभी सीटों पर टिकट बुक हो गए थे। अब एक बार भी लोगों को लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें