गुड न्यूज: यूपी के इस शहर को मिला एक और फ्लाईओवर, मई से भर सकेंगे फर्राटा

संक्षेप: गोरखपुर के पादरी बाजार में 98.34 करोड़ रुपये की लागत से 569.095 मीटर का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसमें चौराहे पर लोहे के कंपोजिट गर्डर बनाए जाएंगे, जिसकी लंबाई 36 मीटर होगी। फोरलेन फ्लाईओवर में चौराहे के दोनों ओर 36-36 मीटर जगह मिलेगी। अन्य गर्डर की लंबाई 24 मीटर होगी।

गोरखपुर के पादरी बाजार फ्लाईओवर में 10 गर्डर की लांचिंग हो गई है, जबकि शेष 25 गर्डर की लांचिंग के लिए भी भारी मशीनों के साथ श्रमिक लगाए गए हैं। कार्यदायी संस्था सेतु निगम के अनुसार मार्च तक गर्डर लांचिंग एवं डेक (छत ढलाई एवं सड़क) का कार्य पूरा हो जाएगा, जबकि मई तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस फ्लाईओवर पर भी वाहन दौड़ने लगेंगे।

सेतु निगम के अंतर्गत पादरी बाजार में 98.34 करोड़ रुपये की लागत से 569.095 मीटर का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसमें चौराहे पर लोहे के कंपोजिट गर्डर बनाए जाएंगे, जिसकी लंबाई 36 मीटर होगी। फोरलेन फ्लाईओवर में चौराहे के दोनों ओर 36-36 मीटर जगह मिलेगी, जबकि अन्य गर्डर की लंबाई 24 मीटर होगी। इसमें गर्डर लांचिंग के साथ ही डेक का कार्य किया जा रहा है, ये कार्य होते हो एप्रोच मार्ग का कार्य शुरू होगा। इसके निर्माण में दोनों ओर लगे हुए बिजली निगम के 39 पोल एवं तार को शिफ्ट करने की आवश्यकता है। इसके लिए कार्यदायी संस्था पत्राचार कर रही है।

क्या बोले अधिकारी सेतु निगम के जीएम मिथिलेश कुमार ने कहा कि पादरी बाजार फ्लाईओवर में गर्डर लांचिंग का कार्य किया जा रहा है। गर्डर व डेक का कार्य पूरा होते ही एप्रोच और रेलिंग के कार्य शुरू कराए जाएंगे। मई तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है।

गोरखपुर के गुलरिहा में बनेगा कॉम्प्लेक्स वहीं, गोरखपुर के ही थाने के पीछे नगर निगम कामर्शियल काम्प्लेक्स कम इंटरटेनमेंट जोन बनाएगा। लगभग 5164 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बेसमेंट पार्किंग के साथ चार मंजिला काम्प्लेक्स बनेगा। पार्किंग में 49 दो पहिया वाहन और 34 चार पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज की यूनिट 19 ने इसकी डिजाइन तैयार की है। इसके प्रस्ताव को राज्य स्तरीय तकनीकी कमेटी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्द ही इसे व्यय वित्त समिति की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

सीएण्डडीएस यूनिट 19 के प्रोजेक्ट मैनेजर लक्ष्मी प्रसाद बताते हैं कि प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत स्विमिंग पूल, बॉक्स क्रिकेट, मल्टीपरपज़ हॉल, दुकानें, कैफेटेरिया, शूटिंग रूम, बॉलिंग एली, टेबल टेनिस, एरोबिक्स सेंटर, किड्स जोन और आधुनिक जिम जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कैरम, चेस, बैडमिंटल, बिलियर्ड्स हॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिमनास्टिक जैसी खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी।