Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgood news gorakhpur up gets another flyover traffic will start from may
गुड न्यूज: यूपी के इस शहर को मिला एक और फ्लाईओवर, मई से भर सकेंगे फर्राटा

गुड न्यूज: यूपी के इस शहर को मिला एक और फ्लाईओवर, मई से भर सकेंगे फर्राटा

संक्षेप:

गोरखपुर के पादरी बाजार में 98.34 करोड़ रुपये की लागत से 569.095 मीटर का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसमें चौराहे पर लोहे के कंपोजिट गर्डर बनाए जाएंगे, जिसकी लंबाई 36 मीटर होगी। फोरलेन फ्लाईओवर में चौराहे के दोनों ओर 36-36 मीटर जगह मिलेगी। अन्य गर्डर की लंबाई 24 मीटर होगी।

Jan 17, 2026 02:34 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

गोरखपुर के पादरी बाजार फ्लाईओवर में 10 गर्डर की लांचिंग हो गई है, जबकि शेष 25 गर्डर की लांचिंग के लिए भी भारी मशीनों के साथ श्रमिक लगाए गए हैं। कार्यदायी संस्था सेतु निगम के अनुसार मार्च तक गर्डर लांचिंग एवं डेक (छत ढलाई एवं सड़क) का कार्य पूरा हो जाएगा, जबकि मई तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस फ्लाईओवर पर भी वाहन दौड़ने लगेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सेतु निगम के अंतर्गत पादरी बाजार में 98.34 करोड़ रुपये की लागत से 569.095 मीटर का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इसमें चौराहे पर लोहे के कंपोजिट गर्डर बनाए जाएंगे, जिसकी लंबाई 36 मीटर होगी। फोरलेन फ्लाईओवर में चौराहे के दोनों ओर 36-36 मीटर जगह मिलेगी, जबकि अन्य गर्डर की लंबाई 24 मीटर होगी। इसमें गर्डर लांचिंग के साथ ही डेक का कार्य किया जा रहा है, ये कार्य होते हो एप्रोच मार्ग का कार्य शुरू होगा। इसके निर्माण में दोनों ओर लगे हुए बिजली निगम के 39 पोल एवं तार को शिफ्ट करने की आवश्यकता है। इसके लिए कार्यदायी संस्था पत्राचार कर रही है।

ये भी पढ़ें:योगी ने छोटे बच्चों के मां-बाप को सुनाई खरी-खरी, बोले-ये अपराध कर रहे हैं आप

क्या बोले अधिकारी

सेतु निगम के जीएम मिथिलेश कुमार ने कहा कि पादरी बाजार फ्लाईओवर में गर्डर लांचिंग का कार्य किया जा रहा है। गर्डर व डेक का कार्य पूरा होते ही एप्रोच और रेलिंग के कार्य शुरू कराए जाएंगे। मई तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है।

गोरखपुर के गुलरिहा में बनेगा कॉम्प्लेक्स

वहीं, गोरखपुर के ही थाने के पीछे नगर निगम कामर्शियल काम्प्लेक्स कम इंटरटेनमेंट जोन बनाएगा। लगभग 5164 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बेसमेंट पार्किंग के साथ चार मंजिला काम्प्लेक्स बनेगा। पार्किंग में 49 दो पहिया वाहन और 34 चार पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज की यूनिट 19 ने इसकी डिजाइन तैयार की है। इसके प्रस्ताव को राज्य स्तरीय तकनीकी कमेटी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्द ही इसे व्यय वित्त समिति की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:ये फिल्म यूपी में नहीं करना, सीएम योगी ने फिर ली रविकिशन की चुटकी; गूंजे ठहाके

सीएण्डडीएस यूनिट 19 के प्रोजेक्ट मैनेजर लक्ष्मी प्रसाद बताते हैं कि प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत स्विमिंग पूल, बॉक्स क्रिकेट, मल्टीपरपज़ हॉल, दुकानें, कैफेटेरिया, शूटिंग रूम, बॉलिंग एली, टेबल टेनिस, एरोबिक्स सेंटर, किड्स जोन और आधुनिक जिम जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कैरम, चेस, बैडमिंटल, बिलियर्ड्स हॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जिमनास्टिक जैसी खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

क्या बोले नगर आयुक्त

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि इस परियोजना के शुरू होने से न केवल क्षेत्र में खेल और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |