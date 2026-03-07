Hindustan Hindi News
यूपी में नौकरी की तलाश में युवाओं के लिए अच्छी खबर, बड़ी कंपनियों में आसानी से मिलेगा रोजगार

Mar 07, 2026 10:31 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
यूपी में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को अब बड़ी कंपनियों में आसानी से रोजगार मिल सकेगा। मारूति इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, रेमंड व अन्य बड़ी कंपनियों में युवाओं को रोजगार दिलाने पर जोर दिया जा रहा है।

यूपी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को अब बड़ी कंपनियों में आसानी से रोजगार मिल सकेगा। मारूति इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, रेमंड व अन्य बड़ी कंपनियों में युवाओं को रोजगार दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। फ्लेक्सी एमओयू के तहत 35 बड़े औद्योगिक समूहों के साथ अभी तक एमओयू किया जा चुका है। आगे यह प्रक्रिया अभी जारी है। ऐसे में युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा।

औद्योगिक साझेदारों के लिए प्रशिक्षित किए गए युवाओं में से 80 प्रतिशत तक को रोजगार दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिले इसके लिए प्रशिक्षण साझेदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। युवाओं को यूपी में ही रोजगार मिलने से वह अपने वेतन में से काफी धन बचा सकेंगे। बाहर दूसरे राज्यों में नौकरी करने पर उन्हें रहने, खाने सहित अन्य खर्च करना होता है। यही नहीं इस पहल से यूपी की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। हर जिले में बड़े उद्योगों को चिह्नित कर उसके लिए दक्ष युवा तैयार करने का रोडमैप पहले ही तैयार किया जा चुका है। अभी यूपी में कौशल विकास का प्रशिक्षण देने वाली 500 निजी प्रशिक्षण साझेदार व 300 सरकारी प्रशिक्षण साझेदार हैं।

सात साल में तीन हजार से अधिक लोगों को मिला रोजगार

सुलतानपुर में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी योजना के तहत) के तहत मूंज व बांध उद्योग के लिए जिले का चयन किया गया है। जिले में मूंज का उत्पाद तैयार करने वाले ज्यादातर लोग बांध बनाने तक ही खुद को सीमित रखें हैं। गोमती नदी के किनारे निवास करने वाले लगभग 110 गांवों के निषाद समुदाय के लोग बांध उद्योग से ज्यादा जुड़े है, लेकिन आधुनिक मशीनों का प्रयोग करने के चलते उनका कारोबार वक्त के साथ बढ़ नहीं रहा। इसका उदाहरण है कि बीते सात वर्षो में केवल 2332 लोगों ने मूंज क्राप्ट के कारोबार को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया है। इसमें बांध का करोबार करने वाले लोगों की संख्या अधिक है।

बीते सात वर्षो में इस योजना से करीब तीन हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला चुका है। शासन ने ओडीओपी योजना के तहत वर्ष 2018-19 में जिले का चयन हुआ था। जिसके तहत एक जनपद एक उत्पाद में मूंज क्राप्ट शामिल किया गया है। मूंज क्राप्ट में ऋण व प्रशिक्षण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाने पर इसमें स्टील आयरन फ्रैब्रिकेशन को भी शामिल कर लिया गया। ताकि जिले का लक्ष्य पूरा किया जा सके। जिले में अभी तक मूंज का बांध बनाने के कारोबार में अधिक लोग शामिल थे। मूंज का बांध आसपास के जनपदों के साथ अन्य राज्यों में भी निर्यात किया जाता है।

UP Jobs UP Government Up Latest News अन्य..
