Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी के वकीलों के लिए अच्छी खबर, सीएम योगी ने गोरखपुर से किया बड़ा ऐलान

By Ajay Singh
संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश में वकीलों के कैशलेस इलाज का इंतजाम जल्द हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस संबंध में जल्द ही एक इफेक्टिव सिस्टम बनाएगी जिससे वकीलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। सीएम योगी गोरखपुर बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए।

cm yogi adityanath
सीएम योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही अस्पतालों में उनके कैशलेस इलाज का इंतजाम हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर से उनके लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था बनाने को तैयार है। इस संबंध में जल्द ही एक प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाएगी, ताकि अधिवक्ताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। सीएम मंगलवार को गोरखपुर बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में बतौर अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त किया और उन्हें प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

सीएम ने कहा कि अधिवक्ता केवल मुकदमे लड़ने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज के विधिक सलाहकार, संविधान के सारथी और नागरिकों के विश्वास के प्रतीक हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से देश और समाज के खिलाफ रची जाने वाली साजिशों के प्रति सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और फर्जी अकाउंट के जरिए समाज को जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे प्रयासों का विधिक और सामाजिक स्तर पर मजबूती से प्रतिकार करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि न्याय तभी सार्थक है, जब वह गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और सभी के लिए सुलभ हो। इसमें अधिवक्ताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कराने में भी अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

ये भी पढ़ें:Gen Z पर फटाफट काम, नौजवानों की ऊर्जा के सही इस्तेमाल को सरकार ने बनाया प्लान

मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है और इसके लिए 500 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाया गया है। अब तक करीब चार हजार अधिवक्ताओं को 200 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा आर्थिक सहायता की आयु सीमा 70 वर्ष तक बढ़ाई गई है तथा नए न्यायालय भवनों और अधिवक्ताओं के चैंबरों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है।

प्रदेश अब दंगों और अराजकता नहीं, बल्कि विकास, निवेश और रक्षा उत्पादन के लिए पहचाना जा रहा है। भारत आज वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बना चुका है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमापति उपाध्याय, मंत्री अनुज अस्थाना, सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, अधिवक्ता पीके दुबे, विपिन शुक्ला, अखंड, अभय मिश्रा, अवनीश सिंह, गौरव शुक्ला, सच्चिदानंद त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:यूपी: MLA निवास की 7वीं मंजिल से गिरने से पूर्व मंत्री नानकदीन की मौत, जांच शुरू
ये भी पढ़ें:यूपी : ज्वेलर के इकलौते बेटे की हत्या, पड़ोसी के बेसमेंट में मिली लाश
ये भी पढ़ें:यूपी मौसम, 28 जुलाई: मॉनसून फिर ऐक्टिव, 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

जिला जज बोले- नए कानूनों से बढ़ी पारदर्शिता

समारोह में जिजा जज राजकुमार सिंह ने कहा कि नए आपराधिक कानून नागरिकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग, गिरफ्तारी का लिखित कारण देने की अनिवार्यता और प्रत्येक मामले में फोरेंसिक जांच जैसी व्यवस्थाओं से न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई है तथा निर्दोष लोगों के गलत तरीके से फंसने की आशंका घटी है। उन्होंने बताया कि एक अगस्त 2025 को जनपद में 2,83,120 वाद लंबित थे, जिनमें से 27 जुलाई 2026 तक 1,81,372 वादों का निस्तारण किया जा चुका है।

उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के समन्वित प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर चारों राष्ट्रीय लोक अदालतों में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। जिले में 70 न्यायालय स्वीकृत हैं, लेकिन जजों की कमी के कारण वर्तमान में केवल 43 न्यायालय ही संचालित हो रहे हैं। इसके बावजूद सीमित संसाधनों और कोर्ट रूम की कमी के बीच न्यायाधीशों ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक मामलों का निस्तारण कर उल्लेखनीय कार्य किया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
CM Yogi Adityanath UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।