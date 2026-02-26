यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर, गन्ने की सात नई प्रजातियों को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगने वाली गन्ने की सात प्रजातियों को उगाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मिल गई है। यूपी के किसान भी अब गन्ने की ये प्रजातियां उगा सकेंगे।

यूपी के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगने वाली गन्ने की सात प्रजातियों को उगाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मिल गई है। यूपी के किसान भी अब गन्ने की ये प्रजातियां उगा सकेंगे। यह स्वीकृति श्रेणी में मिली है, इससे चीनी मिलें अस्वीकृत बताकर खरीदने से मना नहीं कर सकेंगी। इन प्रजातियों को लेकर अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना समन्वयक डॉ. दिनेश सिंह ने आदेश जारी किया है। जिसमें बताया है कि यह गन्ना प्रजातियां स्वीकृत हैं।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गन्ना का बीज लाकर कई जिलों में कुछ किसानों ने को-17018, को-पीबी 17215, को-एस 16233, 17231, को-18022, को-पीबी 18213, को-पी 16437 प्रजातियां उगाई। कई जिलों में इन प्रजातियों को यूपी की न होकर बताकर चीनी मिलों ने लेने से मना कर दिया। इससे किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि यह गन्ना प्रजातियां स्वीकृत श्रेणी में हैं। जबकि कई मिलें खरीदने से मना कर रही हैं।