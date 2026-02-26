Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर, गन्ने की सात नई प्रजातियों को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

Feb 26, 2026 09:27 pm ISTDinesh Rathour लखीमपुर
share Share
Follow Us on

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगने वाली गन्ने की सात प्रजातियों को उगाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मिल गई है। यूपी के किसान भी अब गन्ने की ये प्रजातियां उगा सकेंगे।

यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर, गन्ने की सात नई प्रजातियों को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

यूपी के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगने वाली गन्ने की सात प्रजातियों को उगाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मिल गई है। यूपी के किसान भी अब गन्ने की ये प्रजातियां उगा सकेंगे। यह स्वीकृति श्रेणी में मिली है, इससे चीनी मिलें अस्वीकृत बताकर खरीदने से मना नहीं कर सकेंगी। इन प्रजातियों को लेकर अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना समन्वयक डॉ. दिनेश सिंह ने आदेश जारी किया है। जिसमें बताया है कि यह गन्ना प्रजातियां स्वीकृत हैं।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गन्ना का बीज लाकर कई जिलों में कुछ किसानों ने को-17018, को-पीबी 17215, को-एस 16233, 17231, को-18022, को-पीबी 18213, को-पी 16437 प्रजातियां उगाई। कई जिलों में इन प्रजातियों को यूपी की न होकर बताकर चीनी मिलों ने लेने से मना कर दिया। इससे किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि यह गन्ना प्रजातियां स्वीकृत श्रेणी में हैं। जबकि कई मिलें खरीदने से मना कर रही हैं।

किसानों के विरोध को देखते हुए अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना समन्वयक डॉ. दिनेश सिंह ने आदेश जारी किया है और इन प्रजातियों को स्वीकृत बताया है। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशन का कहना है कि इन प्रजातियों को किसान उगा रहे थे लेकिन चीनी मिलें लेने से मना करती हैं। इसका किसानों ने विरोध किया। किसानों के विरोध के बाद सरकार व गन्ना विभाग ने इस प्रजातियों को स्वीकृत किया है। इससे किसानों को काफी सुविधा होगी। जिला गन्ना अधिकरी वेद प्रकाश सिंह का कहना है कि यह गन्ना प्रजातियां सेन्ट्रल से स्वीकृत हैं। जिले में इन प्रजातियों को पहले से ही खरीदा जाता है। दूसरे प्रदेशों में इनकी खेती ज्यादा होती है। जिले में यह प्रजातियां काफी कम हैं। सभी चीनी मिलों को यह प्रजातियां खरीदने के लिए आदेश जारी किया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
UP Sarkar Farmers News Sugar Mill अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |