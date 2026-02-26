यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर, गन्ने की सात नई प्रजातियों को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगने वाली गन्ने की सात प्रजातियों को उगाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मिल गई है। यूपी के किसान भी अब गन्ने की ये प्रजातियां उगा सकेंगे।
यूपी के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगने वाली गन्ने की सात प्रजातियों को उगाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मिल गई है। यूपी के किसान भी अब गन्ने की ये प्रजातियां उगा सकेंगे। यह स्वीकृति श्रेणी में मिली है, इससे चीनी मिलें अस्वीकृत बताकर खरीदने से मना नहीं कर सकेंगी। इन प्रजातियों को लेकर अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना समन्वयक डॉ. दिनेश सिंह ने आदेश जारी किया है। जिसमें बताया है कि यह गन्ना प्रजातियां स्वीकृत हैं।
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गन्ना का बीज लाकर कई जिलों में कुछ किसानों ने को-17018, को-पीबी 17215, को-एस 16233, 17231, को-18022, को-पीबी 18213, को-पी 16437 प्रजातियां उगाई। कई जिलों में इन प्रजातियों को यूपी की न होकर बताकर चीनी मिलों ने लेने से मना कर दिया। इससे किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि यह गन्ना प्रजातियां स्वीकृत श्रेणी में हैं। जबकि कई मिलें खरीदने से मना कर रही हैं।
किसानों के विरोध को देखते हुए अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान परियोजना समन्वयक डॉ. दिनेश सिंह ने आदेश जारी किया है और इन प्रजातियों को स्वीकृत बताया है। इस बारे में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष कुलवंत सिंह जोशन का कहना है कि इन प्रजातियों को किसान उगा रहे थे लेकिन चीनी मिलें लेने से मना करती हैं। इसका किसानों ने विरोध किया। किसानों के विरोध के बाद सरकार व गन्ना विभाग ने इस प्रजातियों को स्वीकृत किया है। इससे किसानों को काफी सुविधा होगी। जिला गन्ना अधिकरी वेद प्रकाश सिंह का कहना है कि यह गन्ना प्रजातियां सेन्ट्रल से स्वीकृत हैं। जिले में इन प्रजातियों को पहले से ही खरीदा जाता है। दूसरे प्रदेशों में इनकी खेती ज्यादा होती है। जिले में यह प्रजातियां काफी कम हैं। सभी चीनी मिलों को यह प्रजातियां खरीदने के लिए आदेश जारी किया गया है।
