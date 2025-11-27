Hindustan Hindi News
Good news for tourists, home-stay facilities will be available in Dudhwa 39 villages have been selected
घूमने-फिरने वालों के लिए अच्छी खबर, दुधवा में मिलेगी होम-स्टे की सुविधा, 39 गांव हुए चयनित

घूमने-फिरने वालों के लिए अच्छी खबर, दुधवा में मिलेगी होम-स्टे की सुविधा, 39 गांव हुए चयनित

संक्षेप:

दुधवा नेशनल पार्क घूमने आने वाले पर्यटकों को अब रात में रुकने की दिक्कत नहीं होगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा के आसपास के गांवों में होम-स्टे की सुविधा शुरू की जा रही है।

Thu, 27 Nov 2025 08:34 PM लखीमपुर
यूपी में घूमने-फिरने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर हे। दुधवा नेशनल पार्क घूमने आने वाले पर्यटकों को अब रात में रुकने की दिक्कत नहीं होगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा के आसपास के गांवों में होम-स्टे की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए जिले के 39 गांवों को चिन्हित किया गया है। इन गांवों में लोगों से सहमति ली गई है। लोग पर्यटकों के होम-स्टे के लिए सुविधाओं के अनुसार अपने घरों के कमरों को तैयार करा रहे हैं। होम स्टे की सुविधा शुरू होने से गांव वालों की भी आमदनी बढ़ेगी वहीं दुधवा का पर्यटन भी बढ़ेगा।

दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों के ठहरने के लिए बने गेस्ट हाउस, हट फुल होने के बाद पर्यटकों को ठहरने की दिक्कत होती है। पर्यटक पलिया के होटलों में रुकते हैं। वहीं इसका असर दुधवा के पर्यटन पर भी पड़ता है। पर्यटन को बढ़ावा देन के लिए रूरल टूरिज्म के तहत दुधवा के आसपास के गांवों में होम-स्टे की शुरुआत की जा रही है। रूरल टूरिज्म व जनजाति विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी ने गांव वालों को होम-स्टे के बारे में बताया। रूरल टूरिज्म में करीब 39 गांव चिन्हित किए गए हैं। इन गांवों के लोगों से सम्पर्क करके होम-स्टे सुविधा के लिए सहमति ली गई साथ ही गांव वालों का बताया गया कि टूरिस्टों के ठहरने के लिए कमरा, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था करें। बताते हैं कि कई गांवों के लोग इस पर तैयार हो गए और अपने घरों को होम-स्टे के लिए तैयार कर रहे हैं।

पर्यटकों को होगी सुविधा, बढ़ेगा पर्यटन

दुधवा नेशनल पार्क घूमने आने वाले पर्यटकों को यहां के गेस्टहाउस, हट फुल होने के बाद पर्यटकों को ठहरने की दिक्कत होती थी। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दुधवा पार्क के आसपास के गांवों में होम स्टे शुरू करके वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई है। होम-स्टे शुरू होने से पर्यटकों को ठहरने में आसानी होगी वहीं गांव वालों की आमदनी भी बढ़ेगी।

बोले परियोजना अधिकारी

चंदन चौकी परियोजना अधिकारी यूके सिंह ने बताया, रूरल टूरिज्म के तहत दुधवा से सटे पलिया के 39 गांव होम-स्टे के लिए सलेक्ट हो गए हैं। जिन घरों में होम-स्टे की सुविधा देने के लिए गांव वाले तैयार हैं उनकी सूची बनाई जा रही है। होम-स्टे की सुविधा शुरू होने से सैलानियों को ठहरने का विकल्प मिलेगा। दुधवा का पर्यटन और गांव वालों की आमदनी बढ़ेगी।

