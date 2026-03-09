Hindustan Hindi News
यूपी के इस शहर में फ्लैट का आवेदन करने वालों के लिए खुशखबरी, अप्रैल में पा जाएंगे घर की चाबी

Mar 09, 2026 09:48 am ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
खोराबार टाउनशिप परियोजना में LIG श्रेणी में दो ब्लाक में कुल 480 फ्लैट हैं। एलआइजी ब्लाक-01 की संरचना पूरी हो चुकी है। आंतरिक फिनिशिंग 85 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। वहीं, एलआइजी ब्लाक-02 में 13वें फ्लोर तक संरचना खड़ी हो चुकी है। इसी तरह EWS के 7 में से 5 ब्लाक का काम भी मार्च तक पूरा हो जाएगा।

UP News: यूपी के गोरखपुर शहर विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस दौरान शहर में आवासीय आवश्यकताएं और मांग भी बढ़ी है। इसी क्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने खोराबार टाउनशिप परियोजना में फ्लैट के लिए आवेदन करने वालों के लिए खुशखबरी है। इस योजना में 700 से अधिक आवंटियों को अप्रैल तक कब्जा दिलाने की तैयारी तेज कर दी है। मिनी एमआईजी, एलआईजी,ईडब्लूएस श्रेणी के प्रस्तावित भवनों में संरचनात्मक कार्य अधिकांश ब्लाकों में पूरा है। फिनिशिंग और बाह्य विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने निर्देश दिए हैं। ताकि आवंटियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों आवास की चाभी दिलाई जा सके।

खोराबार टाउनशिप परियोजना में एलआइजी श्रेणी में दो ब्लाक में कुल 480 फ्लैट हैं। एलआइजी ब्लाक-01 की संरचना पूरी हो चुकी है। आंतरिक फिनिशिंग 85 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। वहीं, एलआइजी ब्लाक-02 में 13वें फ्लोर तक संरचना खड़ी हो चुकी है। फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। इसी तरह ईडब्लूएस के कुल सात में से 05 ब्लाक का काम भी मार्च तक पूरा हो जाएगा। इस श्रेणी में कुल 560 आवास हैं जिनमें से करीब 400 में कब्जा देने की तैयारी है। मिनी एमआइजी श्रेणी के दो ब्लाक में 420 आवास हैं। इनमें ब्लाक 01 का संरचना कार्य पूर्ण हो चुका है। आंतरिक फिनिशिंग लगभग 95 प्रतिशत पूरी हो गई है। ब्लाक 02 का संरचना कार्य भी पूर्ण है, आंतरिक फिनिशिंग जारी है। ये सभी कार्य मार्च तक पूरे हो जाएंगे।

विद्युतीकरण के लिए विद्युत निगम को पत्र

एलआइजी और ईडब्लूएस ग्रुप हाउसिंग के बाह्य विद्युतीकरण के लिए भी प्राधिकरण ने विद्युत विभाग को पत्र भेजा है। एमआइजी के 10 ब्लाक के कुल 560 आवासों के अगस्त तक पूर्ण होंगे। वर्तमान में सभी 10 ब्लाकों का स्टिल्ट फ्लोर बन चुका है। तीन टावर में 13वें तल तक पूरा और 14वें तल का कार्य जारी है। वहीं चार टावर में 8वें फ्लोर तक संरचना बन चुकी है।

क्या बोले जीडीए उपाध्यक्ष

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने कहा कि ‘खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना में मिनी एमआइजी, एलआइजी और ईडब्लूएस श्रेणी के आधे से अधिक आवास का काम पूरा हो चुका है। हमारी कोशिश जल्द ही कब्जा दिलाने की तैयारी चल रही है।’

