लखनऊ से दुधवा जाने वाले के लिए गुड न्यूज, अब 30 नवंबर तक यात्रा सिर्फ 487 रुपए में

संक्षेप: लखनऊ से दुधवा जाने वाले के लिए गुड न्यूज है। बीते चार नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई लखनऊ-दुधवा विशेष बस यात्रा का विस्तार कर दिया गया है। ऐसे में दुधवा की सैर करने वाले अब 30 नवंबर तक 487 रुपए किराये में यात्रा कर सकेंगे।

यूपी के पर्यटन विभाग प्रकृति और पशु प्रेमियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। बीते चार नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई लखनऊ-दुधवा विशेष बस यात्रा का विस्तार कर दिया गया है। ऐसे में दुधवा की सैर करने वाले अब 30 नवंबर तक 487 रुपए किराये में कैसरबाग बस स्टेशन से दुधवा की यात्रा करके सकेंगे। दरअसल, आगामी छुट्टियों को देखते हुए लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से दुधवा नेशनल पार्क के लिए चल रही विशेष एसी बस सेवा को अब पूरे नवंबर माह तक बढ़ा दिया गया है।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दुधवा का तराई वाला क्षेत्र बाघ, एक-सींग वाले गैंडे, हाथी, बारहसिंगा, घड़ियाल सहित 450 से अधिक पक्षी प्रजातियों का केंद्र है। घने जंगल, फैले हुए जल-समृद्ध क्षेत्र और घास के मैदान इस पूरे परिदृश्य को भारत के सबसे संरक्षित और जीवंत प्राकृतिक आवासों में शामिल है। यही वजह है कि दुधवा प्रकृति प्रेमियों और युवकों के बीच एक पसंदीदा वन्य पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। लखनऊ-दुधवा एसी बस सेवा का विस्तार लोगों को दुधवा की अनोखी प्राकृतिक धरोहर दिखाने में मदद करेगा।