Hindi NewsUP NewsGood news for those traveling from Lucknow to Dudhwa: Now, travel costs only 487 rupees until November 30th
लखनऊ से दुधवा जाने वाले के लिए गुड न्यूज, अब 30 नवंबर तक यात्रा सिर्फ 487 रुपए में

लखनऊ से दुधवा जाने वाले के लिए गुड न्यूज, अब 30 नवंबर तक यात्रा सिर्फ 487 रुपए में

संक्षेप:

लखनऊ से दुधवा जाने वाले के लिए गुड न्यूज है। बीते चार नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई लखनऊ-दुधवा विशेष बस यात्रा का विस्तार कर दिया गया है। ऐसे में दुधवा की सैर करने वाले अब 30 नवंबर तक 487 रुपए किराये में यात्रा कर सकेंगे।

Fri, 21 Nov 2025 10:12 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के पर्यटन विभाग प्रकृति और पशु प्रेमियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। बीते चार नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई लखनऊ-दुधवा विशेष बस यात्रा का विस्तार कर दिया गया है। ऐसे में दुधवा की सैर करने वाले अब 30 नवंबर तक 487 रुपए किराये में कैसरबाग बस स्टेशन से दुधवा की यात्रा करके सकेंगे। दरअसल, आगामी छुट्टियों को देखते हुए लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से दुधवा नेशनल पार्क के लिए चल रही विशेष एसी बस सेवा को अब पूरे नवंबर माह तक बढ़ा दिया गया है।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दुधवा का तराई वाला क्षेत्र बाघ, एक-सींग वाले गैंडे, हाथी, बारहसिंगा, घड़ियाल सहित 450 से अधिक पक्षी प्रजातियों का केंद्र है। घने जंगल, फैले हुए जल-समृद्ध क्षेत्र और घास के मैदान इस पूरे परिदृश्य को भारत के सबसे संरक्षित और जीवंत प्राकृतिक आवासों में शामिल है। यही वजह है कि दुधवा प्रकृति प्रेमियों और युवकों के बीच एक पसंदीदा वन्य पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। लखनऊ-दुधवा एसी बस सेवा का विस्तार लोगों को दुधवा की अनोखी प्राकृतिक धरोहर दिखाने में मदद करेगा।

बस प्रतिदिन कैसरबाग बस स्टेशन से

यह बस प्रतिदिन कैसरबाग बस स्टेशन से सुबह 8:00 बजे रवाना होती है और दोपहर 1:30 बजे दुधवा नेशनल पार्क पहुंचती है। वापसी में दोपहर दो बजे चलकर रात आठ बजे कैसरबाग बस स्टेशन पहुंचेगी। एसी बस में ₹487 रुपये प्रति यात्री किराया देना होगा। यह सेवा स्कूली बच्चों, अभिभावकों, वन्यजीव प्रेमियों, छात्र समूहों और प्रकृति के बीच अवकाश बिताने के इच्छुक यात्रियों के लिए एक उपयुक्त एवं आकर्षक विकल्प बनकर उभरी है।

Up News UP News Today Lucknow News
