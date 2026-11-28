कानपुर में अपना प्लॉट चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। कानपुर विकास प्राधिरकण की न्यू कानपुर सिटी योजना में प्लॉट के रेट तय हो गए हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में सीएम योगी योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। योजना में सबसे ज्यादा प्लाट 162 और दूसरे नंबर पर 90 वर्गमीटर के हैं।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपना प्लॉट चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की बहुप्रतिक्षित न्यू कानपुर सिटी योजना में जमीन के रेट तय हो गए हैं। यहां 43 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से जमीन मिलेगी। वहीं, दिसंबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना में सबसे ज्यादा प्लाट 162 और दूसरे नंबर पर 90 वर्गमीटर के हैं। यह योजना पहले फेज में 55 एकड़ में विकसित होगी।

मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में केडीए ने वर्ष 1996 में न्यू कानपुर सिटी योजना लाने की तैयारी की थी। कानूनी अड़चनों की वजह से 30 साल योजना अटकी रही। अब इसे दिसंबर में लॉन्च करने की तैयारी है। केडीए यहां 75 करोड़ रुपये से ड्रेनेज सिस्टम, सीवर, पेयजल और सड़क का निर्माण करा रहा है।

तीन फेज में आएगी योजना न्यू कानपुर सिटी योजना तीन फेज में आएगी। पहले फेज में 597 भूखंड लाए जा रहे हैं। 10 फीसदी भूखंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए होंगे। पूरी योजना 153.31 हेक्टेयर की है। पहले फेज में 55.59 हेक्टेयर में योजना लॉन्च होगी। इसके बाद दो और फेज आएंगे। योजना में कन्वेंशन सेंटर, स्कूल, कॉलेज, नर्सिंगहोम, होटल, पुलिस, थाना, आधुनिक कूड़ाघर भी तैयार किया जाएगा। 12.95 एकड़ में ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा।

अत्याधुनिक तरीके से बसाई जाएगी टाउनशिप अत्याधुनिक तरीके से बसाई जाने वाली इस टाउनशिप में सड़कें 30 मीटर और इससे अधिक चौड़ी होंगी। गलियों में सड़कों की चौड़ाई भी नौ मीटर रखी गई है। खास बात यह है कि लेआउट में जहां प्लॉट काटे गए हैं वहां की हर पंक्ति के पास एक बड़ा पार्क रखा गया है ताकि वहां बसने वालों को मनोरंजन के संसाधन पास में ही मुहैया हो सकें। फेज टू तक के लिए जो मेन रोड नक्शे में दी गई है ‌वह 45 मीटर चौड़ी है। इसमें एक गोल चौराहा भी बनाया गया है जिसके बीच में खूबसूरत नजारा दिखेगा। मेन रोड सीधे फेज वन तक लोगों को ले जाएगी।

पहले फेज के भूखंड आकार संख्या

162 वर्गमीटर 269

90 वर्गमीटर 255

47.50 वर्गमीटर 50

36 वर्गमीटर 23