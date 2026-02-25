Hindustan Hindi News
होली पर घर जाने वालों के लिए अच्छी खबर, गोरखपुर, लखनऊ समेत पूर्वांचल के लिए खूब मिलेंगी बसें

Feb 25, 2026 08:42 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, वरिष्ठ संवाददाता
होली पर लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज लखनऊ, गोरखपुर व टनकपुर समेत पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। 28 फरवरी से 9 मार्च तक होली अभियान चलाया जाएगा।

होली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब यात्रियों को बसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। यूपी रोडवेज ने बस यात्रियों के लिए 10 दिवसीय होली अभियान की घोषणा की है। 28 फरवरी से 9 मार्च तक होली अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत होली पर लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज लखनऊ, गोरखपुर व टनकपुर समेत पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इस दौरान रोडवेज जहां लंबी दूरी के रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाएगा वहीं लोकल रूटों पर बसों के फेर बढ़ाए जाएंगे। मेरठ रोडवेज रीजन की तरफ से पूर्वांचल के लिए भी बसों का संचालन किया जाएगा ताकि यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके। यह जानकारी मेरठ और सोहराबगेट डिपो के स्टेशन प्रभारी आसिफ अली ने दी।

उन्होंने बताया कि 10 दिवसीय अभियान के दौरान रोडवेज ने कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की है। इसमें 300 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से 3000 किलोमीटर बस चलाने पर चालकों और परिचालकों को एकमुश्त ₹4500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं 9 दिन ड्यूटी और 2700 किलोमीटर बस संचालित करने पर 3600 रुपये एकमुश्त भुगतान किए जाएंगे। निर्धारित किलोमीटर से ज्यादा चलने पर 55 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त दिए जाएंगे। कार्यशाला कार्मिकों, बैग सेक्शन, ईटीएम कक्ष, कैश, चैकिंग एवं डीजल पटल, निगम में सीधे आबद्ध आउटसोर्स कार्मिकों को 10 दिन ड्यूटी करने पर ₹ 2100 रुपये व 9 दिन ड्यूटी पर ₹1800 रुपये दिए जाएंगे। इन 10 दिनों की अवधि में सभी कार्मिकों के अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे।

मेरठ डिपो से इन रूटों पर होगा बसों का संचालन

इन रूटों से जाएंगी बसेंसंख्या
मेरठ-आनंद विहार-गोरखपुर24
आनंद विहार से लखनऊ09
मेरठ से दिल्ली25
मेरठ से देहरादून20
मेरठ से बिजनौर कोटद्वार25
मेरठ से शामली30
मेरठ से नोएडा25
मेरठ से हरिद्वार ऋषिकेश35
मेरठ अंबाला लखनऊ03
मेरठ करनाल01
मेरठ अजमेर02
मेरठ जयपुर02
नोट: मेरठ, बिजनौर, नोएडा, दिल्ली, हरिद्वार, हस्तिनापुर और शामली रूट पर 24 घंटे बसों की उपलब्धता रहेगी

सोहराबगेट डिपो से इन रूटों पर होगा बसों का संचालन

इन रूटों से जाएंगी बसेंसंख्या
मेरठ मुरादाबाद बरेली 35
मेरठ आगरा फिरोजाबाद 35
मेरठ प्रयागराज 03
मेरठ कानपुर 06
मेरठ बुलंदशहर 42
मेरठ हल्द्वानी 10
मेरठ टनकपुर 03
मेरठ रामनगर 03
मेरठ गोरखपुर 10
मेरठ लखनऊ 20
मेरठ लखीमपुर 04
मेरठ मथुरा 04
मेरठ बदायूं संभल 06
मेरठ अमरोहा 06
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

