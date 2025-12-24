यूपी में घर, प्लॉट और फ्लैट खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने दी बड़ी राहत; सस्ते होंगे
उत्तर प्रदेश भर में घर, प्लॉट और फ्लैट खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। नई आवासीय योजनाओं की लागत घटाने के लिए शासन ने विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद द्वारा वसूले जाने वाले ओवरहेड चार्ज और कंटीन्जेंसीज में भारी कटौती कर दी है। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद नई योजनाओं में बनने वाले मकान भी काफी सस्ते हो जाएंगे। इसके साथ ही प्लॉट और फ्लैट भी सस्ते हो जाएंगे।
किसी भी कॉलोनी या आवासीय परियोजना के विकास में प्राधिकरण और आवास विकास परिषद 15 प्रतिशत कंटीन्जेंसीज और 15 प्रतिशत ओवरहेड चार्ज के रूप में कुल 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़ते थे। यही राशि वसूले जाने के बाद मकान, प्लॉट और फ्लैट की कीमतें बढ़ जाती थीं। अब योगी सरकार इसमें राहत देने जा रही है। योगी सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत कुल अतिरिक्त चार्ज को अधिकतम 16 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। यानी अब बड़े प्लॉट, फ्लैट और मकान पर प्राधिकरण 16 प्रतिशत ही ले सकेंगे, जो पहले के मुकाबले लगभग आधा है। इससे अब योजनाओं में आवंटियों को राहत मिलेगी।
ईडब्ल्यूएस और एलआईजी को और राहत
कम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी सरकार ने विशेष राहत दी है। पहले ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के मकानों पर 27 प्रतिशत तक कंटीन्जेंसीज और ओवरहेड चार्ज वसूला जाता था। इसे घटाकर ईडब्ल्यूएस के लिए 14 प्रतिशत और एलआईजी श्रेणी के लिए 15 प्रतिशत कर दिया गया है।