Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsGood news for those building houses Kanpur building plan will be approved for just one rupee
मकान बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर, एक रुपये में पास हो जाएगा नक्शा, किस शहर में मिली सुविधा?

मकान बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर, एक रुपये में पास हो जाएगा नक्शा, किस शहर में मिली सुविधा?

संक्षेप:

यूपी में अगर आप 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर अपना घर बनाना चाहते हैं या 30 वर्ग मीटर में व्यावसायिक निर्माण करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब एक रुपये में आपका नक्शा पास हो जाएगा।

Jan 20, 2026 08:28 pm ISTDinesh Rathour कानपुर, मुख्य संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर में जमीन खरीदकर मकान और दुकान बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर अपना घर बनाना चाहते हैं या 30 वर्ग मीटर में व्यावसायिक निर्माण करना चाहते हैं तो केडीए के चक्कर लगाना बंद करें। अब नए ‘फास्ट पास’ पोर्टल की लांचिंग हो गई है। अपने आर्किटेक्ट के जरिए नक्शा बनवाकर एक रुपये में रजिस्ट्रेशन कराइए और घर बनवाकर आराम से परिवार संग रहिए। न कोई जांच होगी और न ही घर पर प्रवर्तन की टीम आएगी। एक रुपये की रसीद पर ही मकान और दुकान दोनों का नक्शा स्वत: पास माना जाएगा। केडीए में इस सुविधा की शुरुआत दो लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ ही हो गई है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही इनके नक्शे पास हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

‘फास्ट पास’ पोर्टल की लांचिंग दिसंबर से ही होनी थी पर तकनीकी कारणों से नहीं हो सकी। अब इस पोर्टल पर ‘ट्रस्ट बेस्ड प्लान अप्रूवल सिस्टम’ की शुरुआत केडीए में हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस सिस्टम के जरिए प्राधिकरणों को घर बनाने वाले लोगों पर भरोसा करना है कि वह नक्शे के अनुरूप ही सही ढंग से घर बनाएंगे। इसमें केडीए को किसी तरह का हस्तक्षेप करना का कोई अधिकार नहीं है। आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी होगी कि वह नक्शा ऐसा बनाएं जो मानकों के अनुरूप हो। जो नक्शा अपलोड करेंगे, माना जाएगा कि सही दे रहे हैं। जेई, सुपरवाइजर या कोई भी स्टाफ इसकी जांच नहीं करेगा।

ये भी पढ़ें:एक पति, 3 बॉयफ्रेंड; दो आशिकों के बीच सोई बीवी को मारने वाले पति को पछतावा नहीं

500 वर्ग मीटर के नक्शे में तीन शर्तें

100 वर्ग मीटर तक के नक्शे की तरह ही 100 से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक में बनाए जाने वाले आवासीय मकानों के नक्शों की स्वीकृति भी सुगम हो गई है। ‘फास्ट पास’ पर दूसरे मॉड्यूल ‘मीडियम रिस्क’ की भी लांचिंग हो गई है। इसमें 500 मीटर तक आवासीय और 200 मीटर तक के कॉमर्शियल निर्माण को रखा गया है। इस सेल्फ अप्रूवल मॉडल में तीन पैरामीटर पर ही नक्शे पास हो जाएंगे। केडीए या आवास विकास परिषद के इंजीनियरों की नुक्ताचीनी बंद हो गई है। केडीए में 11 आवेदनों से इसकी सुविधा की शुरुआत हुई है।

‘मीडियम रिस्क’ के दायरे में आने वाले निर्धारित क्षेत्रफल के निर्माण के लिए तैयार नक्शे में इंजीनियरों को न तो खिड़की और एयर वेंटिलेशन जांचकर नक्शा रोकने का अधिकार होगा और न ही किचेन में झांकने की अनुमति होगी। सिर्फ सेट बैक, मकान की ऊंचाई और एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) जांचने का ही अधिकार दिया गया है। सिर्फ यही तीन पैरामीटर तय किए गए हैं। पुराने पोर्टल ‘ओबीपास’ के सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया गया है। सिर्फ ‘फास्ट पास’ पर ही नक्शे अपलोड हो रहे हैं।

गैर सरकारी योजनाओं में एनओसी जरूरी

अगर सरकारी आवासीय योजनाओं के भूखंड नहीं होंगे तो राजस्व से सिर्फ इसकी एनओसी लेनी होगी कि जिस जमीन पर नक्शे के लिए आवेदन किया गया है वो सरकारी या अर्जित जमीन तो नहीं है? किसी प्रकार का विवाद तो उस पर नहीं है? खतौनी में आवेदनकर्ता मालिक है या नहीं। अगर प्राधिकरण या आवास विकास के प्लॉट होंगे तो राजस्व से एनओसी की कोई जरूरत नहीं होगी। नक्शा पास करने में सीढ़ियां, ओपन टू स्काई, पार्किंग, बालकनी और रूम साइज जैसे 10 पैरामीटर नए पोर्टल की जांच के दायरे में नहीं होंगे। नक्शे का जो पीडीएफ आर्किटेक्ट अपलोड करेंगे वह स्वत: स्वीकृत हो जाएगा।

आपको सिर्फ एक मीटर का फ्रंट सेट बैक छोड़ना होगा। पीछे की जगह छोड़ने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इससे पहले 1.2 मीटर का फ्रंट सेट बैक और इतने का ही बैक सेट बैक छोड़ना पड़ता था। साइड सेट बैक नहीं था। केडीए के चीफ टाउन प्लानर ने बताया कि नई सुविधा और सिस्टम की शुरुआत हो गई है। केडीए चीफ टाउन प्लानर का कहना है कि नए पोर्टल ‘फास्ट पास’ पर नक्शे के आवेदनों की शुरुआत हो गई है। 100 मीटर तक के आवासीय निर्माण के नक्शे का सिर्फ एक रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 100 से 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय निर्माण में सिर्फ तीन पैरामीटर ही चेक हो रहे हैं। नए आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है।

खास बातें

न खिड़की चेक होगी न दीवार, किचन में झांकने की भी अनुमति नहीं होगी
छज्जे की लंबाई और चौड़ाई तो छोड़िए सीढ़ियां भी चेक नहीं कर सकते जेई
सिर्फ सेट बैक, घर की ऊंचाई और एफएआर होगा चेक और नक्शा पास
मीडियम रिस्क श्रेणी में ये होगा सेट बैक
100 से 300 वर्ग मीटर तक : 03 मीटर फ्रंट, 1.5 मीटर बैक
300 से 500 वर्ग मीटर तक : 03 मीटर फ्रंट, 03 मीटर बैक
नोट: इस श्रेणी में साइड सेट बैक नहीं होगा। पूरा कवर कर सकते
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kanpur News KDA Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |