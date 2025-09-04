Good news for these teachers and employees of UP, pension-gratuity will be given along with notional salary hike यूपी के इन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, नोशनल वेतन वृद्धि के साथ मिलेगी पेंशन-ग्रेच्युटी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में स्टेट यूनिवर्सिटी और एडेड डिग्री कॉलेजों के टीचरों और कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। अब जो शिक्षक व कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होंगे उनकी पेंशन तथा ग्रेच्युटी की गणना एक नोशनल वेतन वृद्धि के साथ की जाएगी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 10:02 AM
उत्तर प्रदेश के स्टेट यूनिवर्सिटी और एडेड डिग्री कॉलेजों के टीचरों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब राज्य विश्वविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों को भी एक नोशनल वेतन वृद्धि (काल्पनिक वेतन वृद्धि) का लाभ दिया जाएगा। अब जो शिक्षक व कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होंगे उनकी पेंशन तथा ग्रेच्युटी की गणना एक नोशनल वेतन वृद्धि के साथ की जाएगी।

दरअसल, अभी तक अगर किसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून या 31 दिसंबर है और उसके ठीक अगले दिन यानी एक जुलाई और एक जनवरी को उसकी वेतन वृद्धि होनी है तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता था। अब यह लाभ उन्हें नोशनल वेतन वृद्धि के रूप में मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने एक जनवरी 2006 के बाद और शासनादेश जारी होने से पहले 30 जून को रिटायरमेंट लिया है, वे भी इस लाभ के दायरे में आएंगे।

हालांकि, उन्हें केवल तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा, पिछली अवधि का एरियर नहीं दिया जाएगा। यही नियम एक जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जिनकी रिटायरमेंट तिथि 30 जून या 31 दिसंबर रही और उनकी वेतनवृद्धि एक जुलाई या एक जनवरी को तय थी। क्योंकि यह आदेश एक जनवरी 2006 से लागू वेतन समिति (2008) की संस्तुति के आधार पर लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में यह शासनादेश पहले से ही लागू था, उच्च शिक्षा में लागू होने से हजारों शिक्षकों को अब इसका लाभ मिलेगा।

