यूपी के इन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, होली से पहले आएगी सैलरी

यूपी में इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों व कार्यालयों में होली से पहले वेतन व मानदेय का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी के इन राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों व कार्यालयों में होली से पहले वेतन व मानदेय का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में बुधवार को स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी से आदेश भी जारी कर दिया है। इसके बाद अन्य विभाग में भी आदेश आना बाकी है।

उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 18 लाख राज्य कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों को होली से पहले वेतन का इंतजार है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक के आदेश के अब अन्य विभागों के कर्मचारी भी अपने विभाग के आदेश पर टकटकी लगाए हैं। दरअसल, मार्च के पहले ही सप्ताह में होली को देखते हुए राज्यकर्मियों का वेतन त्योहारे के पहले ही देने की तैयारी है। पैसे के अभाव में किसी कर्मचारी की होली खराब न हो इसलिए सरकार जल्द ही इसके लिए आदेश जारी कर सकती है।