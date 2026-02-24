यूपी में इन आठ लाख छात्रों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार अब इन्हें भी देगी स्कॉलरशिप; जानें कितनी?

प्रदेश में अभी तक 30 लाख छात्रों को यह स्कॉलरशिप मिल रही थी। अब पिछड़ा वर्ग के आठ लाख और छात्रों को यह छात्रवृति मिलेगी। जानकारों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा स्कॉलरशिप को बेहतर बनाने की कोशिश काफी समय से की जा रही थी।

उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में पूर्व दशम अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब इस वर्ग के आठ लाख और विद्यार्थियों को सरकार से स्कॉलरशिप दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग के 38 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी तक करीब 30 लाख विद्यार्थियों को ही यह स्कॉलरशिप मिलती थी। आय सीमा ढाई लाख किए जाने की वजह से स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ा है। पिछड़ा वर्ग में पूर्व दशम अभ्यर्थियों को अब तीन हजार रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके पहले तक उन्हें 2500 रुपए मिलते थे। मंगलवार को प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने लखनऊ में इसका ऐलान किया।

स्कॉलरशिप के लिए विशेष एप लाएगी योगी सरकार बता दें कि यूपी में पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृति व्यवस्था में योगी सरकार बड़े सुधारों की तैयारी में जुटी है। सरकार, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जल्द ही विशेष एप ला सकती है। 17 फरवरी को विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि सरकार विद्यार्थियों को सेमेस्टर वाइज योजना का लाभ देने की भी तैयारी कर रही है। बता दें कि विधान परिषद में निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और समाजवादी पार्टी के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने छात्रवृति भुगतान के संबंध में अलग-अलग सवाल किए थे। इनके जवाब में मंत्री ने समाज कल्याण विभाग, जनजाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पिछले साल दी गई स्कॉलरशिप के आंकड़े पेश किए थे।