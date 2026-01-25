Hindustan Hindi News
छात्रों के लिए खुशखबरी, CM योगी आज बांटेंगे स्कॉलरशिप, सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को छात्रों को तोहफा देंगे। वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति बाटेंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी।

Jan 25, 2026 06:08 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति बाटेंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक शामिल होंगे। पात्रों की सूची तैयार कर उनके बैंक खाते में छात्रवृत्ति भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम तीन विभागों की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभागीय मंत्री अपने-अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी देंगे।

मुख्यमंत्री द्वारा रविवार शाम साढ़े 4 बजे पूर्वदशम कक्षा 9-10, दशमोत्तर कक्षा 11-12 एवं उच्च कक्षाओं की छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में कराया जाएगा। छात्रवृत्ति योजनाओं के पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति धनराशि उनके आधार-सीडेड बैंक खातों में अंतरित की जाएगी तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

वहीं, शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले लगभग 9 सालों में राज्य ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में ठोस प्रगति की है। इससे प्रदेश की जनता को सरकार से बड़ी आशा है और जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों पर एक बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया। योगी ने निर्देश दिए कि आगामी बजट का केंद्र लोककल्याण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, श्रमिक, महिला, युवा और समाज के वंचित वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही बजट की आत्मा होनी चाहिए। एक बयान के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री के अधीन विभागों तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के विभागों के बजट प्रस्तावों, नयी मांगों और केंद्रीय बजट 2026-27 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा भी हुई।

