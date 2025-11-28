यूपी के इस विकास प्राधिकरण में रिटायर्ड अफसरों के लिए खुशखबरी, बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी

संक्षेप: विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड, आगरा एक्सप्रेसवे, मोहन रोड और सुल्तानपुर रोड पर तेजी से नई आवासीय और मिश्रित उपयोग टाउनशिप विकसित करने की योजना है। भूमि अधिग्रहण की गति वर्तमान में धीमी है, जिसे दूर करने के लिए अनुभवी रिटायर कर्मचारियों की सेवाएं लेने का निर्णय किया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अपनी नई टाउनशिप परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण तेज करने के लिए व्यापक पैमाने पर रिटायर राजस्व कर्मियों की भर्ती करेगा। 50 नायब तहसीलदार, तहसीलदार और कानूनगो/लेखपालों की जल्द ही संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। इस संबंध में प्रस्ताव आगामी 5 दिसंबर को एलडीए बोर्ड बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा।

एलडीए के अधिकारियों के अनुसार, विकास प्राधिकरण की सीतापुर रोड, आगरा एक्सप्रेसवे, मोहन रोड और सुल्तानपुर रोड पर तेजी से नई आवासीय और मिश्रित उपयोग टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इनके लिए भूमि अधिग्रहण की गति वर्तमान में धीमी है, जिसे दूर करने के लिए अनुभवी रिटायर कर्मचारियों की सेवाएं लेने का निर्णय किया गया है। जानकारी के मुताबिक, संविदा पर भर्ती किए जाने वाले इन कर्मियों को स्थानीय स्तर पर राजस्व अभिलेखों के सत्यापन, जमीन के मुआवज़े निर्धारण और अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के काम में लगाया जाएगा। प्राधिकरण का मानना है कि अनुभवी कर्मियों की तैनाती से न सिर्फ कागजी और राजस्व संबंधी औपचारिकताओं में तेजी आएगी, बल्कि जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी। एलडीए शहर के अन्य इलाकों में भी जमीन अधिग्रहण की संभावनाओं को तलाशने पर समानांतर रूप से काम करेगा, जिससे भविष्य की और परियोजनाओं का रास्ता साफ हो सके।

इस योजना में वन बीएचके में आवेदन से ज्यादा फ्लैट एलडीए की अटल नगर आवासीय योजना के भवनों की पंजीकरण पुस्तिका खरीदने के लिए सिर्फ तीन दिन बचे हैं। 30 नवम्बर तक बुकलेट खरीदने वाले लोग 2 दिसम्बर, 2025 तक भवनों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। अभी तक आए आवेदनों में 01 बीएचके टाइप-बी के 416 फ्लैटों के लिए लिए सिर्फ 155 आवेदन अभी तक आए है। ऐसे में सभी को आवास मिलने मिल सकेंगे। योजना में पंजीकरण सिर्फ एलडीए की वेबसाइट से होगा। इसके लिए भवन के अनुमानित मूल्य की पांच प्रतिशत बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा, जोकि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगा। भवनों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। गुरुवार शाम 6 बजे तक 4393 लोगों ने पंजीकरण करा लिया।