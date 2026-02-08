Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgood news for railway passengers between these two cities gorakhpur prayagraj in up ner proposal agreed upon
यूपी के इन दो शहरों में आने-जाने वालों के लिए गुड न्यूज, NER के प्रस्ताव पर बनी सहमति

यूपी के इन दो शहरों में आने-जाने वालों के लिए गुड न्यूज, NER के प्रस्ताव पर बनी सहमति

संक्षेप:

इस नई सेवा के शुरू होने से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कंफर्म टिकट तो मिलेगा ही यात्रा भी सुगम होगी। इसी को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर और प्रयागराज के बीच वन डे ट्रेन चलाने की योजना की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के बीच प्रस्ताव पर मंथन जारी है।

Feb 08, 2026 03:38 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

Railway News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और प्रयागराज शहर के बीच नियमित आने-जाने वाले वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गोरखपुर से प्रयागराज के लिए इंटरसिटी चलाने के एनईआर के प्रस्ताव पर उत्तर रेलवे से सहमति बन गई है। इस ट्रेन के संचलन के लिए सांसद रवि किशन शुक्ला ने एनईआर मुख्यालय को प्रस्ताव दिया था जिसपर सहमति बन गई है। अब जल्द ही रेक तैयार कर ट्रेन का संचलन शुरू कर दिया जाएगा। प्रस्तावित ट्रेन गोरखपुर से सुबह पांच बजे चलकर सुबह 11.30 बजे तक (झूंसी) प्रयागराज पहुंचेगी। इसके बाद शाम पांच बजे वहां से वापसी करते हुए रात 11 बजे तक गोरखपुर आ जाएगी। जल्द ही टाइम टेबल पर भी अंतिम मुहर लग जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस नई सेवा के शुरू होने से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कंफर्म टिकट तो मिलेगा ही यात्रा भी सुगम होगी। इसी को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और प्रयागराज के बीच वन डे ट्रेन चलाने की योजना की तैयारी कर रही है। संबंधित अधिकारियों के बीच प्रस्ताव पर मंथन जारी है।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज: यूं फंसी जमीनें आवंटियों को मिल सकती हैं वापस, ओटीएस लाने की तैयारी

गोरखपुर से प्रयागराज के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों की संख्या और आने वाले खर्च की समीक्षा भी शुरू हो गई है। वैसे आम तौर पर यह इन दो शहरों के बीच आने-जाने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। बड़ी संख्या में यात्री इन दो शहरों के बीच नियमित यात्रा करते हैं। यात्रियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। यदि दोनों शहरों के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस सेवा शुरू होती है यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी।

ये भी पढ़ें:बढ़ेंगी बिजली की दरें? नियामक आयोग करेगा सुनवाई; उपभोक्ताओं के पास 21 दिन मौका

अभी प्रयागराज के लिए यह है व्यवस्था

प्रयागराज के रास्ते चौरीचौरा एक्सप्रेस चलती है लेकिन वह कानपुर अनवरगंज तक जाती है। एक तो उसका समय सही नहीं है, ऊपर से कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। ऐसे में संगम स्नान और हाईकोर्ट जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |