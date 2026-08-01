यूपी के साढ़े 3 लाख प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए खुशखबरी, अब सैलरी मिलेगी पूरी; नौकरी होगी पक्की
यह सेवा नियमावली बनने के बाद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे प्रबंधतंत्र की मनमानी पर रोक लगेगी। प्राइवेट स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ होगा। प्रबंधतंत्र को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना होगा और आधार लिंक बैंक खाते में वेतन देना होगा।
UP Private School Teachers News : उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले करीब साढ़े तीन लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के 25 हजार निजी माध्यमिक स्कूलों के इन शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने जा रही है। इसके लिए सेवा नियमावली बनाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। इसकी देखरेख में सेवा नियमावली बनाई जाएगी। इसके बाद बिना वाजिब कारण के शिक्षकों को नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। शिक्षक सुकून से बच्चों के पठन-पाठन पर फोकस कर सकेंगे। वहीं विद्यार्थियोंं को भी अच्छे शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा।
नियमावली बनने के बाद निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे प्रबंधतंत्र की मनमानी पर रोक लगेगी और निजी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ होगा। अर्हता और योग्यता पूरी किए बिना निजी स्कूलों में शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे। प्रबंधतंत्र को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना होगा और आधार लिंक बैंक खाते में वेतन देना होगा। नियमावली में छुट्टियों से लेकर उनकी सेवा को सुरक्षित रखना का भी प्रावधान होगा।
निजी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की सेवानियमावली बनाए जाने को लेकर सात सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव चंद्र प्रकाश मिश्र की ओर से जारी किया गया है। कमेटी में सदस्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव बनाए गए हैं। उप्र बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी उनकी मेहनत के अनुसार वेतन व सुविधाएं मिलनी चाहिए।
तय किया जाए न्यूनतम वेतन
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डा. आरपी मिश्रा कहते हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया है। इसलिए निजी विद्यालयों के संसाधनों व छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए। शिक्षकों को अभी बहुत कम वेतन मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 5000-6000 रुपये ही दिए जाने की जानकारी मिल रही है। अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में 50 हजार और उससे अधिक वेतन मिलता है।
अयोग्य शिक्षक भी रख लेते हैं निजी स्कूल
निजी माध्यमिक स्कूलों में हाईस्कूल तक प्रशिक्षित स्नातक के साथ बीएड व इंटर कॉलेजों में परास्नातक के साथ बीएड पास शिक्षक होना चाहिए। कक्षा आठ तक बीटीसी व डीएलएड के साथ टीईटी होना चाहिए। मगर निजी स्कूलों में स्कूलों में सामान्य स्नातक व परास्नातक पास लोगों को ही शिक्षक बना दिया जाता है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें