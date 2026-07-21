यूपी के 1.42 लाख प्राइमरी शिक्षकों लिए अच्छी खबर, विशेष टीईटी की जल्द आएगी तारीख

UP Special TET News : उत्तर प्रदेश के उन शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है जो अभी तक टीईटी पास नहीं हैं। प्रदेश में विशेष टीईटी की तारीख जल्द आ सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसकी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द इन शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी का आयोजन किया जाएगा।

UP Special TET News : यूपी में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के ऐसे 1.42 लाख शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास नहीं हैं, अब उनके लिए जल्द विशेष टीईटी आयोजित की जाएगी। विभाग की ओर से इन शिक्षकों के साथ ही दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए रखे गए विशेष शिक्षकों के लिए भी विशेष टीईटी आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखकर इसकी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के टीईटी पास होने को अनिवार्य किए जाने के आदेश दिए थे। ऐसे में वर्ष 2010 से पूर्व भर्ती 1.42 लाख शिक्षकों को भी टीईटी पास करना पड़ेगा। फिलहाल अब विभाग इन शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आयोग से विशेष टीईटी के आयोजन का लेकर विस्तृत कार्यक्रम विभाग ने मांगा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इन शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी का आयोजन करेगी।

शिक्षकों के 23,899 पदों पर भर्ती जल्द वहीं, उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं संबद्ध प्राइमरी में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के 23,899 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक (टीजीटी) के 17740, प्रवक्ता (पीजीटी) के 2615 और संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापकों के 897 कुल 21252 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सोमवार को भेज दिया है। इससे पहले शिक्षा निदेशालय ने एडेड हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के 1172 और इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1475 पदों का अधियाचन चयन आयोग को भेजा था। इस प्रकार कुल 23899 पदों के रिक्त पदों की सूचना चयन आयोग को मिल चुकी है। आयोग के स्तर से पहले रिक्त पदों का परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद भर्ती का विज्ञापन जारी होगा।