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80 हजार से अधिक कोटेदारों के लिए अच्छी खबर, यूपी में भी प्रदेश सरकार देने जा रही यह लाभ

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदारों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा, दिल्ली व गुजरात जैसे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को भी यह सुविधा मिलने जा रही है। कोटेदारों की मांगों पर सरकार सहमत हो गई है।

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उत्तर प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार भी अब प्रदेश के कोटेदारों का लाभांश बढ़ाने पर सहमत हुई है।

यूपी के कोटेदारों का भी हरियाणा, दिल्ली व गुजरात जैसे राज्यों की भांति लाभांश बढ़ाया जाएगा। इन राज्यों में वहां की सरकारें अपने कोटेदारों को उत्तर प्रदेश के कोटेदारों से कई गुना अधिक लाभांश देती हैं। ऐसे में प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदार लाभांश बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पिछले लम्बे समय से आन्दोलनरत हैं। सम्भवत: इसी दबाव में राज्य सरकार भी अब प्रदेश के कोटेदारों का लाभांश बढ़ाने पर सहमत हुई है।

इसके लिए शासन स्तर से विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि संबंधित प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर शासन को भेज दिया जाए ताकि इसका परीक्षण कर स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जा सके। शासन के निर्देशों के बाद विभागीय स्तर पर इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। जिलेवार कोटेदारों की संख्या सहित उनके अनाज वितरण से जुड़ा सारा विवरण भी मांगा गया है।

यूपी में 90 रुपये प्रतिकुंतल मिलता है लाभांश

उ‌त्तर प्रदेश में कोटेदारों को प्रति कुंतल 90 रुपये लाभांश दिया जाता है। वहीं हरियाणा सरकार अपने कोटेदारों को प्रति कुंतल 200 रुपये लाभांश देती है। इतनी ही राशि दिल्ली सरकार भी अपने कोटेदारों को देती है जबकि गोवा सरकार अपने कोटेदारों को प्रति कुंतल 230 रुपये लाभांश देती है। वहीं गुजरात सरकार द्वारा कोटेदारों को 2,000 रुपये मिनिमम इनकम गारंटी दिया जाता है। कई अन्त राज्य भी यूपी से कई गुना अधिक लाभांश दिया जाता है।

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लाभांश बढ़ाने और मानदेय दिए जाने की हैं मांग

प्रदेश कोटेदार लाभांश में वृद्धि के साथ मानदेय दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी कहते हैं कि कम कमीशन एवं कम लाभांश की वजह से कोटेदारों के समक्ष इस भीषण महंगाई में रोजी-रोटी की समस्या हमेशा बनी रहती हैं। वे कहते हैं कि गुजरात, तमिलनाडु व केरल आदि राज्यों में कोटेदारों को मानदेय दिया जाता है। लिहाजा इस महंगाई से निपटने के लिए यूपी में भी कोटेदारों को मानदेय दिया जाना चाहिए ताकि कोटेदार अपने परिवार का ठीक से भरण-पोषण कर सके।

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इस जिले में राशन के सबसे अधिक 42.10 लाख से अधिक लाभार्थी

प्रदेश के प्रयागराज जिले में सबसे अधिक 42.10 लाख से अधिक लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद जौनपुर में 34.93 लाख से अधिक, सीतापुर में 34.05 लाख से अधिक, आजमगढ़ में 33.41 लाख से अधिक, बरेली में 31.69 लाख से अधिक, हरदोई में 31.32 लाख से अधिक, लखीमपुर खीरी में 31.18 लाख से अधिक, गोरखपुर में 31.03 लाख से अधिक, आगरा में 30.68 लाख से अधिक तथा लखनऊ में 30.10 लाख से अधिक लाभार्थियों तक नियमित रूप से खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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