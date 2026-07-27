80 हजार से अधिक कोटेदारों के लिए अच्छी खबर, यूपी में भी प्रदेश सरकार देने जा रही यह लाभ

उत्तर प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदारों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा, दिल्ली व गुजरात जैसे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को भी यह सुविधा मिलने जा रही है। कोटेदारों की मांगों पर सरकार सहमत हो गई है।

उत्तर प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार भी अब प्रदेश के कोटेदारों का लाभांश बढ़ाने पर सहमत हुई है।

यूपी के कोटेदारों का भी हरियाणा, दिल्ली व गुजरात जैसे राज्यों की भांति लाभांश बढ़ाया जाएगा। इन राज्यों में वहां की सरकारें अपने कोटेदारों को उत्तर प्रदेश के कोटेदारों से कई गुना अधिक लाभांश देती हैं। ऐसे में प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदार लाभांश बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पिछले लम्बे समय से आन्दोलनरत हैं। सम्भवत: इसी दबाव में राज्य सरकार भी अब प्रदेश के कोटेदारों का लाभांश बढ़ाने पर सहमत हुई है।

इसके लिए शासन स्तर से विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि संबंधित प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर शासन को भेज दिया जाए ताकि इसका परीक्षण कर स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जा सके। शासन के निर्देशों के बाद विभागीय स्तर पर इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। जिलेवार कोटेदारों की संख्या सहित उनके अनाज वितरण से जुड़ा सारा विवरण भी मांगा गया है।

यूपी में 90 रुपये प्रतिकुंतल मिलता है लाभांश उ‌त्तर प्रदेश में कोटेदारों को प्रति कुंतल 90 रुपये लाभांश दिया जाता है। वहीं हरियाणा सरकार अपने कोटेदारों को प्रति कुंतल 200 रुपये लाभांश देती है। इतनी ही राशि दिल्ली सरकार भी अपने कोटेदारों को देती है जबकि गोवा सरकार अपने कोटेदारों को प्रति कुंतल 230 रुपये लाभांश देती है। वहीं गुजरात सरकार द्वारा कोटेदारों को 2,000 रुपये मिनिमम इनकम गारंटी दिया जाता है। कई अन्त राज्य भी यूपी से कई गुना अधिक लाभांश दिया जाता है।

लाभांश बढ़ाने और मानदेय दिए जाने की हैं मांग प्रदेश कोटेदार लाभांश में वृद्धि के साथ मानदेय दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं। ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी कहते हैं कि कम कमीशन एवं कम लाभांश की वजह से कोटेदारों के समक्ष इस भीषण महंगाई में रोजी-रोटी की समस्या हमेशा बनी रहती हैं। वे कहते हैं कि गुजरात, तमिलनाडु व केरल आदि राज्यों में कोटेदारों को मानदेय दिया जाता है। लिहाजा इस महंगाई से निपटने के लिए यूपी में भी कोटेदारों को मानदेय दिया जाना चाहिए ताकि कोटेदार अपने परिवार का ठीक से भरण-पोषण कर सके।