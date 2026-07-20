यूपी के 70 हजार से अधिक कोटेदारों के लिए गुड न्यूज, खाते में जल्द आएंगे रुपए
यूपी के 70 हजार से अधिक कोटेदारों के लिए गुड न्यूज है। कोटेदारों के बकाये के शीघ्र भुगतान की कवायद शुरू कर दी है। विभागीय आयुक्त ने लेखा अधिकारियों से बकायों का समस्त ब्योरा मंगाया है।
उत्तर प्रदेश के कोटेदारों के लिए गुड न्यूज है। करीब 5 वर्ष पूर्व के लगभग 200 करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान को लेकर सचिवालय और जवाहर भवन के चक्कर लगा रहे 70 हजार से अधिक कोटेदारों के लिए राहत की बात है। खाद्य एवं रसद विभाग ने कोटेदारों के बकाये के शीघ्र भुगतान की कवायद शुरू कर दी है। इस मामले में विभागीय मंत्री मनोज पांडे के कड़े रुख के बाद विभागीय अपर आयुक्त ने विभाग के सभी संभागीय वित्त एवं लेखाधिकारियों से बकायों का समस्त ब्योरा मंगाया है। ऐसा माना जा रहा है इसके बाद जल्द कोटेदारों के खाते में बकाया का रुपया उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
वर्ष 2021 के नवंबर में कोटेदारों के खाद्यान्न (गेहूं व चावल) की राशि जमा कर खाद्यान्न का उठान के बाद उसे वितरण से पहले ही फ्री खाद्यान्न वितरण योजना लागू कर दी गई थी। परिणामस्वरूप कोटेदारों ने जो खाद्यान्न के पैसे जमा कराए थे वह उन्हें वापस नहीं मिल सके थे। इस दौरान कोटेदारों का विभिन्न समूह खाद्य आयुक्त मुख्यालय (जवाहर भवन) से लेकर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद (लाल बहादुर शास्त्री थवन, एनेक्सी) के कार्यालय तक चक्कर ही लगा रहा है। पिछले दिनों कोटेदारों के अलग-अलग संगठनों ने खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पाण्डेय से मिलकर बकायों के भुगतान की मांग की थी।
विभागीय मंत्री का मामले में कड़ा रुख
कोटेदारों ने इस दौरान राजधानी लखनऊ में 28 अगस्त समेत अलग-अलग तिथियों में आन्दोलन का ऐलान भी कर रखा है। दूसरी तरफ विभागीय मंत्री ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित कर जब आख्या तलब की तो विभागीय मुख्यालय में हडकंप मच गया।
एक़ सप्ताह के भीतर आख्या भेजने का निर्देश
अपर आयुक्त कामता प्रसाद सिंह की ओर से आनन-फानन में विभाग के सभी सम्भागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधारियों को पत्र भेजकर कहा गया है कि जिला पूर्ति अधिकारियों व जिला खाद्य विपणन अधिकारियों के साथ संदर्भित मामले की गहनता से परीक्षण कराकर जिन कोटेदारों की धनराशि वापस या अमायोजित नहीं की गई है उसे तत्काल नियमानुसार वापस कर एक़ सप्ताह के भीतर आख्या भेजें।
ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि प्रदेश में 79 हजार से कोटेदार है जिनमें से 70 हजार के आसपास के बकायों का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। वहीं कोटेदारों का कहना है कि वे परेशान हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही नहीं कोटेदारों ने आंदोलन का ऐलान कर रखा है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें