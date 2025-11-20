बेरोजगार हुए 500 से अधिक परिचालकों के लिए खुशखबरी, फिर से नौकरी देगी यूपी सरकार

संक्षेप: परिवहन निगम के एमडी पीएन सिंह ने कहा कि वर्ष 2009 से महानगर परिवहन सेवा में काम कर रहे इन परिचालकों के अनुभवों का फायदा मिलेगा। इन लोगों को यूपी सरकार फिर से नौकरी देगी।

यूपी में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. की डीजल व सीएनजी बसों का परिचालन बंद होने से बेरोजगार हुए 500 से अधिक परिचालकों के लिए खुशखबरी है। यूपी सरकार फिर से इन लोगों को नौकरी देने जा रही है। बेरोजगार हुए इन लोगों को संविदा के आधार पर रखा जाएगा। परिवहन निगम के एमडी पीएन सिंह ने कहा कि वर्ष 2009 से महानगर परिवहन सेवा में काम कर रहे इन परिचालकों के अनुभवों का फायदा मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में नगरीय विकास विभाग के अधीन कई शहरों में महानगर परिवहन सेवा की स्थापना की गई थी। उस समय सीएनजी व डीजल से चलने वाले वाहनों का संचालन शुरू किया गया था। इन वाहनों के संचालन की जिम्मेदारी निगम के अफसरों व पर्यवेक्षकों को दी गई थी। उस समय इन्हें आउटसोर्सिंग के जरिए नहीं बल्कि निगम ने सीधे ही नियुक्त किया गया था। वर्तमान में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. संचालित बसों की उम्र पूरी होने से संचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। ये बसें भी नीलाम हो रही हैं।

इसी वजह से काफी परिचालक बेरोजगार हो गए। इस पर ही निगम ने इन्हें अपने यहां फिर से रखने का निर्णय लिया है। इस पर चर्चा हुई तो सहमति बनी कि 15 साल से अधिक परिचालन अनुभव को देखते हुए इन्हें निगम स्तर पर निर्धारित शर्तों के अधीन परिचालक पद पर पुनः रखा जाना सही रहेगा। एमडी के मुताबिक इसका फायदा परिवहन निगम को भी मिलेगा। साथ ही निगम में परिचालकों की कमी दूर हो सकेगी।