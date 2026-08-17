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यूपी परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मानदेय में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने का फैसला लिया है।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

योगी सरकार ने परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने का निर्णय किया है। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के अनुसार निगम में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर तथा प्रोग्रामर के मानदेय में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बढ़ा हुआ मानदेय जुलाई से प्रदान किया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्राविधान है, जिसके तहत पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी जनवरी माह में और पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी जुलाई माह में दिए जाने की व्यवस्था है। परिवहन निगम की सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने तथा आधुनिक व प्रभावी बनाने के दृष्टिगत आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में वृद्धि की गई है। निगम के विभिन्न कार्यों में यह कर्मचारी अपनी तकनीकी दक्षता और सेवाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। परिवहन मंत्री ने कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी से आउटसोर्स कर्मियों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे अधिक उत्साह व प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

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योगी ने कोटेदारों को भी दी सौगात

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया। सीएम ने बटन दबाकर यूपी के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में हुई वृद्धि (90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल) का उपहार दिया। उन्होंने कहा कि मार्जिन मनी में 35 रुपये की वृद्धि की है इसमें 10 रुपये केंद्र व 25 राज्य सरकार दे रही है। हमने 25 रुपये और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। समय लगेगा, लेकिन यह काम हो गया तो आपके लिए और भी अच्छी व्यवस्था होगी।उन्होंने कहा कि निराश्रितों/दिव्यांगों का राशन घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। दो करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन, 1.53 करोड़ परिवारों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिए गए। राशन की 10 हजार दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में स्थापित किया गया है। हर व्यक्ति काम करके आजीविका चलाता है, लेकिन उचित मूल्य विक्रेता निराश्रित, गरीब, दिव्यांगजन समेत समाज के अन्य जरूरतमंदों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजना से जोड़ रहे हैं। उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े फेयरप्राइस शॉप के संचालक दुनिया की सबसे बड़ी योजना (राशन वितरण) के जरिए शासन व जनता के बीच सेतु का काम करते हैं।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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