यूपी परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मानदेय में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी

परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्राविधान है, जिसके तहत पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी जनवरी माह में और पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी जुलाई माह में दिए जाने की व्यवस्था है। परिवहन निगम की सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने तथा आधुनिक व प्रभावी बनाने के दृष्टिगत आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में वृद्धि की गई है। निगम के विभिन्न कार्यों में यह कर्मचारी अपनी तकनीकी दक्षता और सेवाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। परिवहन मंत्री ने कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी से आउटसोर्स कर्मियों को आर्थिक संबल मिलेगा और वे अधिक उत्साह व प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

योगी ने कोटेदारों को भी दी सौगात

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया। सीएम ने बटन दबाकर यूपी के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में हुई वृद्धि (90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल) का उपहार दिया। उन्होंने कहा कि मार्जिन मनी में 35 रुपये की वृद्धि की है इसमें 10 रुपये केंद्र व 25 राज्य सरकार दे रही है। हमने 25 रुपये और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। समय लगेगा, लेकिन यह काम हो गया तो आपके लिए और भी अच्छी व्यवस्था होगी।उन्होंने कहा कि निराश्रितों/दिव्यांगों का राशन घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। दो करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन, 1.53 करोड़ परिवारों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिए गए। राशन की 10 हजार दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में स्थापित किया गया है। हर व्यक्ति काम करके आजीविका चलाता है, लेकिन उचित मूल्य विक्रेता निराश्रित, गरीब, दिव्यांगजन समेत समाज के अन्य जरूरतमंदों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजना से जोड़ रहे हैं। उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े फेयरप्राइस शॉप के संचालक दुनिया की सबसे बड़ी योजना (राशन वितरण) के जरिए शासन व जनता के बीच सेतु का काम करते हैं।