यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत भरी खबर, जनवरी में बिल पर मिलने जा रही बड़ी छूट

संक्षेप: पावर कॉरपोरेशन द्वारा ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अक्तूबर के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2025 में किया जाएगा।

यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। पावर कॉरपोरेशन द्वारा ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अक्तूबर के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2025 में किया जाएगा। जिसमें प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को बिल में 2.33 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे जनवरी में बिजली दरें एक माह के लिए सस्ती रहेंगी और प्रदेशभर के उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा।

इससे पहले सितंबर का ईंधन अधिभार दिसंबर में 5.56 प्रतिशत की दर से वसूला गया था, जिससे उपभोक्ताओं को करीब 264 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का पहले से ही 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस बिजली कंपनियों के पास जमा है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 18,592 करोड़ रुपये का सरप्लस और जुड़ने की संभावना है। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस बिजली कंपनियों पर बना हुआ है।