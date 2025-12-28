यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत भरी खबर, जनवरी में बिल पर मिलने जा रही बड़ी छूट

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsGood news for millions electricity consumers up they are set to receive significant discount on their bills January
संक्षेप:

पावर कॉरपोरेशन द्वारा ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अक्तूबर के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2025 में किया जाएगा।

Dec 28, 2025 07:28 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। पावर कॉरपोरेशन द्वारा ईंधन अधिभार शुल्क को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अक्तूबर के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी 2025 में किया जाएगा। जिसमें प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को बिल में 2.33 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे जनवरी में बिजली दरें एक माह के लिए सस्ती रहेंगी और प्रदेशभर के उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा।

इससे पहले सितंबर का ईंधन अधिभार दिसंबर में 5.56 प्रतिशत की दर से वसूला गया था, जिससे उपभोक्ताओं को करीब 264 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का पहले से ही 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस बिजली कंपनियों के पास जमा है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 18,592 करोड़ रुपये का सरप्लस और जुड़ने की संभावना है। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस बिजली कंपनियों पर बना हुआ है।

उन्होंने मांग की कि जब तक उपभोक्ताओं का यह सरप्लस उपलब्ध है, तब तक ईंधन अधिभार शुल्क के नाम पर किसी भी प्रकार की वसूली न की जाए, बल्कि आवश्यक समायोजन सरप्लस से ही किया जाए। केवल सरप्लस समाप्त होने या कमी की स्थिति में ही उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार शुल्क वसूला जाना चाहिए। वर्मा ने यह भी कहा कि वर्तमान में ट्रांसमिशन डिमांड बेस्ड टैरिफ लागू हो चुका है तथा प्रदेश में नई बिजली दरों के आदेश भी प्रभावी हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में भी ईंधन अधिभार शुल्क में कमी जारी रहने की पूरी संभावना है।

