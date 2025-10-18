यूपी में मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, एमडी और एमएस की सीटें बढ़ीं; जानें डिटेल

संक्षेप: नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और शिक्षण चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में पीजी की सीटें बढ़ा दी हैं। कुल 264 पीजी सीटें बढ़ाई गई हैं। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में विभिन्न विषयों में मेडिकल की कुल 1905 पीजी सीटें हैं।

यूपी के चिकित्सा संस्थानों और सरकारी मेडिकल कालेजों में एमडी-एमएस (पीजी) की सीटों में बढ़ोतरी हो गई है। प्रदेश में पीजी की 264 सीटें बढ़ गई हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) ने इन सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी है। अब राज्य में पीजी सीटों की सीटों की संख्या बढ़कर 2169 हो गई हैं।

एनएमसी ने संजय गांधी पीजीआई में 34 सीटें, केजीएमयू में 30, डा़ आरएमएल में 04, शाहजहांपुर मेडिकल कालेज में 30, अंबेडकरनगर मेडिकल कालेज में 20, जौनपुर मेडिकल कालेज में 04, हरदोई मेडिकल कालेज में 06 पीजी सीट सहित विभिन्न कॉलेजों को कुल 264 पीजी सीटों की मान्यता दी गई है। वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न विषयों में कुल 1905 पीजी सीटें हैं।

वाराणसी के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में इसी हफ्ते शुरू होगा दाखिला वहीं वाराणसी के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इसी हफ्ते से एमबीबीएस में दाखिला शुरू हो जाएगा। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) की मंजूरी मिल गई है। नीट काउंसलिंग के राउंड-3 में यहां पर दाखिला होगा। इसके साथ बची हुई सीट पर मॉप अप राउंड से एडमिशन होगा। ईएसआईसी अस्पताल में वाराणसी सहित देश के 10 शहरों नोएड, अंधेरी, दिल्ली, लुधियाना, नरोड़ा, इंदौर, जयपुर, बेल्टोला और रांची में एक साथ मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है।