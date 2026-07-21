यूपी के लाखों आउटसोर्स- संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सेवा निगम पर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले दिनों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और एकरूप बनाने के लिए यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को ऐक्टिव करने की बात की थी। अब योगी कैबिनेट ने सेवा निगम के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

Yogi Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने वादे के मुताबिक ‘आउटसोर्सिंग सेवा निगम’ की भूमिका को और प्रभावी बनने पर काम करना शुरू कर दिया है। इस सेवा निगम के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को मंगलवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ये रुपए सेवा निगम के संचालन के लिए शून्य ब्याज दर पर दिए जाएंगे। पांच साल बाद इन रूपयों की अदायगी शुरू की जाएगी। 10 साल तक हर साल दो करोड़ रुपए अदा करने होंगे।

बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले दिनों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और एकरूप बनाने के लिए यूपी आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) को ऐक्टिव करने की बात की थी। जून में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपीकास की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा करते हुए इसके जरिए आउटसोर्स व्यवस्था को तकनीकी आधारित, जवाबदेह और कर्मचारियों का हितैषी बनाने के निर्देश दिए थे।

आउटसोर्स सेवा निगम का गठन विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, प्रक्रियाओं और मानदेय व्यवस्था में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के मकसद से किया गया है। सीएम योगी ने कहा था कि आउटसोर्स व्यवस्था में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी से कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हो सकेगा। इसके साथ ही विभागों को भी सुव्यवस्थित मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। सीएम योगी ने आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास की समीक्षा करते हुए इसे समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए थे। कहा था कि पोर्टल के जरिए नियुक्ति, सत्यापन, निगरानी और अन्य प्रक्रियाओं का केंद्रीकृत संचालन किया जाना चाहिए। यही नहीं एजेंसियों के चयन और संचालन से संबंधित सभी मानकों और प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट, मानकीकृत और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।

योगी कैबिनेट में पास कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव छात्राओं को स्कूटी योगी कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण के तहत छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ प्रस्ताव को मंजूरी दी। सभी कॉलेज, राज्य विवि, निजी विवि, और सम्बद्ध सभी महाविद्यालय और स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इस परिधि अंतर्गत आएंगे। हर संस्थान की 2025-26 में पास आउट ग्रेजुएशन छात्राओं में टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को लाभ मिलेगा। जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम होगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क और वाहन बीमा का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही स्कूटी देते समय 5 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। स्कूटी की खरीद GeM पोर्टल से होगा। दिव्यांगजन, निराश्रित और शहीद परिवार की छात्राओं को भी स्कूटी दी जाएगी। इनके लिए मेरिट मानक नहीं होगा।

शोध पीठ स्थापना भारतीय ज्ञान परंपरा के उच्चता के लिए "शोधपीठ स्थापना" प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास किया। महाविद्यालय, विवि में भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में समावेशित किये जाने के लिए NEP 2020 अंतर्गत शोधपीठ स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय स्तर पर एक करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान फिक्स्ड डिपॉजिट होगा। ब्याज से शोधपीठ की कार्यप्रणाली संचालित होगी। 50 वर्ष पूर्ण कर चुके महाविद्यालय और 5 हजार से ऊपर के छात्र संख्या वाले महाविद्यालय इस अनुदान का लाभ ले सकेंगे।

महिला छात्रावास वहीं वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय एक 'महिला छात्रावास' की स्थापना होगी। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संघठक महाविद्यालय है। यहां अब तक एक छात्रावास था। अब 248.30 लाख रुपए की लागत से 'त्वरित आर्थिक विकास योजना' के अंतर्गत महिला छात्रावास का निर्माण होगा। 112 छात्राओं की संख्या के लिए इसका निर्माण किया जाएगा।