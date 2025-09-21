Good news for homebuyers in Lucknow: LDA offers discounts of up to 2 lakh Rupees on flats लखनऊ में घर लेने वालों के लिए गुड न्यूज, एलडीए ने दी फ्लैट पर 2 लाख रुपए तक की छूट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ में घर लेने वालों के लिए गुड न्यूज, एलडीए ने दी फ्लैट पर 2 लाख रुपए तक की छूट

यूपी की राजधानी लखनऊ में घर लेने वालों के लिए गुड न्यूज है।  एलडीए ने फ्लैट पर 2 लाख रुपए तक की छूट दी। यह पेशकश 22 सितम्बर से 22 अक्तूबर, यानी एक माह के लिए वैध होगी। इसके साथ पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 07:35 AM
लखनऊ में एलडीए इस त्योहरी सीजन में विशेष छूट देने जा रहा है। इसके तहत ‘पहले आओ पहले पाओ योजना’ में उपलब्ध फ्लैटों पर एक से दो लाख रुपये तक की सीधी छूट मिलेगी। यह पेशकश 22 सितम्बर से 22 अक्तूबर, यानी एक माह के लिए वैध होगी। इसके साथ पूर्व में दी जा रही सभी प्रकार की छूट भी प्रभावी रहेंगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह विशेष ऑफर खोला जा रहा है। ऐसे में इस फेस्टिव सीजन पर लखनऊ में अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी।

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों को ‘पहले आओ-पहले पाओ योजना’ के तहत विक्रय किया जा रहा है। खरीददारों को कई प्रकार की सहूलियत व छूट मिलती है। इसके तहत 45 से 90 दिनों के अंदर फ्लैट की पूर्ण धनराशि जमा करने पर 06 से 03 प्रतिशत की छूट दी जाती है। अब नवरात्रि, दशहरा व दीपावली के उपलक्ष्य में ‘पहले आओ पहले-पाओ योजना’ में उपलब्ध फ्लैटों पर बम्पर ऑफर निकाला जा रहा है। इसके अनुसार 20 लाख से 50 लाख रूपये कीमत के फ्लैटों का पंजीकरण/आवंटन कराने पर एक लाख की छूट, 50 लाख से 75 लाख रूपये कीमत के फ्लैटों पर 1.50 लाख और 75 लाख रुपये से अधिक कीमत के फ्लैटों पर दो लाख रुपये की छूट दी जाएगी। निर्धारित अवधि में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को इस बम्पर ऑफर का लाभ तो मिलेगा ही। साथ में पहले से दी जा रही सभी प्रकार की छूट अलग से मिलेंगी।

500 से 1900 वर्गफुट क्षेत्रफल के फ्लैट उपलब्ध

एलडीए की विभिन्न योजनाओं में 500 से 1900 वर्गफिट क्षेत्रफल के 01 बीएचके, 02 बीएचके व 03 बीएचके फ्लैट हैं। इनकी कीमत लगभग 22 लाख रुपये से 1.08 करोड़ रुपये तक है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट की कीमत का 25 प्रतिशत व सामान्य नागरिकों को 35 प्रतिशत भुगतान करने पर हायर पर्चेज एग्रीमेंट के तहत फ्लैट का कब्जा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी बहुमंजिला आवासीय योजना (सुलभ आवास एवं ई0डब्ल्यू0एस0 को छोड़कर) में एक से अधिक फ्लैट खरीद सकेगा।

इन योजनाओं में उपलब्ध हैं फ्लैट

- गोमती नगर योजना

- जानकीपुरम योजना

- प्रियदर्शिनी योजना (सीतापुर रोड)

- अलीगंज योजना

- कानपुर रोड योजना

- देवपुर पारा योजना

- शारदा नगर योजना

Up News UP News Today Lda
