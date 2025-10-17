Hindustan Hindi News
घर खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, लखनऊ समेत प्रदेशभर में मिलेंगे सस्ते फ्लैट

संक्षेप: यूपी में घर खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने राजधानी की अवध विहार और वृंदावन योजना सहित प्रदेश की अन्य योजनाओं में फ्लैटों पर भारी छूट देने की तैयारी कर ली है।

Fri, 17 Oct 2025 02:00 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
लखनऊ समेत प्रदेशभर में घर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने राजधानी की अवध विहार और वृंदावन योजना सहित प्रदेश की अन्य योजनाओं में फ्लैटों पर भारी छूट देने की तैयारी कर ली है। परिषद की बोर्ड बैठक में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत खरीदारों को 22 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। दिवाली के बाद इन योजनाओं की ऑनलाइन बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी।

परिषद की उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा के अनुसार जो खरीदार 60 दिन के भीतर पूरा पैसा जमा करेंगे, उन्हें एकमुश्त 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 10 वर्ष की आसान किस्तों में भी फ्लैट खरीद सकेंगे। इसकी ब्याज दर एमसीएलआर प्लस 1 प्रतिशत तय की गई है। किस्त पर फ्लैट लेने वाले अगर बीच में पूरा पैसा जमा करेंगे तो उन्हें दो प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। 50 प्रतिशत रकम जमा करने पर फ्लैट का कब्जा भी मिल जाएगा।

प्रदेश में 10 हजार से ज्यादा फ्लैट खाली

वर्तमान में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की विभिन्न योजनाओं में कुल 10,059 फ्लैट खाली हैं। इनमें से लखनऊ में 3,110 फ्लैट हैं। लखनऊ की अवध विहार योजना में 1,623, बीबी खेड़ा-मुन्नू खेड़ा में 916 और वृंदावन योजना में 571 फ्लैट खाली हैं। इसके अलावा आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर की योजनाओं में भी रिक्त फ्लैटों पर छूट का लाभ दिया जाएगा।

लखनऊ में इतने सस्ते मिलेंगे फ्लैट

योजना------------ कीमत------- छूट

अवध विहार बसेरा-I 16,99,400 ---2,54,910

अवध विहार बसेरा-II 23,54,300--- 3,53,145

अवध विहार मंदाकिनी एनक्लेव 81,46,000--- 12,21,900

मंदाकिनी एनक्लेव (2 बीएचके + स्टडी) 86,47,000 ---12,97,050

भागीरथी एनक्लेव (3 बीएचके + सर्वेंट) 99,44,200 --14,91,630

वृंदावन एवरेस्ट एनक्लेव (3 बीएचके + स्टडी) 1.26 करोड़--- 18.90 लाख

एवरेस्ट एनक्लेव (4 बीएचके) 1.47 करोड़ ----22.50 लाख

(नोट : सभी कीमतें रुपये में)

जल्द जारी होगा विज्ञापन

आवास विकास परिषद की उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा ने बताया कि बुकिंग केवल ऑनलाइन होगी। दिवाली के बाद इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। सभी फ्लैटों की बिक्री पूरी तरह पारदर्शी तरीके से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी।

आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने बताया किआवास विकास परिषद की बोर्ड ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे आवास लोगों की पहुंच में आ जाएंगे, लेकिन एकमुश्त 60 दिन में पैसा जमा करने वालों को 15% की छूट मिलेगी। लोग बैंकों से लोन लेकर पैसा जमा करा कर छूट का लाभ ले सकेंगे। जो लोग किस्तों पर लेना चाहेंगे, उन्हें भी 10 वर्ष में एलसीएलआर प्लस एक प्रतिशत ब्याज के साथ फ्लैट दिया जाएगा।