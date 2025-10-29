यूपी के इन 7 शहरों में घर खरीदारों के लिए खुशखबरी, कल से बुक होंगे सस्ते फ्लैट; जानें कैसे

संक्षेप: 30 अक्तूबर से उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर या फिर क्यूआर कोड स्कैन कर भी इन फ्लैटों की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी दी गई है। जो आवेदक सबसे पहले पूरी राशि जमा करेगा, उसी के नाम फ्लैट आवंटित होगा।

उत्तर प्रदेश के सात बड़े शहरों में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अब 30 अक्तूबर से 15 प्रतिशत तक सस्ते फ्लैट बेचने जा रहा है। यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर लागू की गई है। परिषद ने बताया कि इस योजना के तहत लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद में करीब 10 हजार फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे।

ऑनलाइन होगी बुकिंग इन फ्लैटों की बुकिंग 30 अक्तूबर से परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर या फिर क्यूआर कोड स्कैन कर भी ऑनलाइन की जा सकेगी। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी दी गई है। जो आवेदक सबसे पहले पूरी राशि जमा करेगा, उसी के नाम फ्लैट आवंटित होगा। उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा ने बताया कि योजना का मकसद लंबे समय से खाली पड़े फ्लैटों को आम लोगों तक पहुंचाना है। बुकिंग के बाद 60 दिन के भीतर पूरी राशि जमा करने वाले खरीदार को 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि 90 दिन में भुगतान करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

आवास विकास परिषद ने खरीदारों की सुविधा के लिए आसान किस्तों की व्यवस्था भी की है। फ्लैट की कीमत 10 वर्ष तक की अवधि में चुकाई जा सकेगी। इसके लिए ब्याज दर एमसीएलआर + 1% रखी गई है। वहीं, कार्यरत कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, अर्ध सरकारी संस्थानों, सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा।