यूपी में किसानों के लिए खुशखबरी, गेहूं के साथ इन फसलों का भी MSP बढ़ा; योगी सरकार का ऐलान

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि फसलों की खरीद 02 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक 90 दिनों की अवधि में की जाएगी। उन्होंने कहा कि मूल्य समर्थन योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण राज्य संचालित योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना है।

UP News: योगी सरकार ने यूपी के किसानों को एक नई और बड़ी खुशखबरी दी है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को रबी के दलहनी- तिलहनी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली सरकारी खरीद का खुलासा करते हुए बताया कि इस बार चने का एमएसपी 5875 रुपये प्रति कुंतल, मसूर का 7000 रुपये प्रति कुंतल, सरसों का 6200 रुपये प्रति कुंतल और अरहर का 8000 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।

मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में चना 2.24 लाख मीट्रिक टन (कुल उत्पादन का 25%), मसूर 6.77 लाख मीट्रिक टन (कुल उत्पादन का 100%), सरसों 5.30 लाख मीट्रिक टन (कुल उत्पादन का 25%) और अरहर 1.14 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि फसलों की खरीद 02 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक 90 दिनों की अवधि में की जाएगी। शाही ने कहा कि मूल्य समर्थन योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण राज्य संचालित योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों से दलहनी और तिलहनी फसलें पूर्व-निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदती है, जो अक्सर बाजार दर से अधिक होती है।

इस योजना के तहत खरीद के लिए दो केंद्रीय एजेंसियां (नैफेड और एनसीसीएफ) और चार राज्य स्तरीय एजेंसियां (यूपीपीसीयू, यूपीपीसीएफ, जैफेड और यूपीएसएस) नामित हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक किसानों की पहचान के लिए प्रत्येक क्रय केंद्र पर आधार-सक्षम पीओएस मशीनें स्थापित की गई हैं, जिससे भुगतान डीबीटी के माध्यम से आधार-लिंक्ड खातों में हो सके। पिछले रबी विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य स्तरीय क्रय एजेंसियों द्वारा 141 क्रय केंद्र खोले गए थे। इस वर्ष नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा सीधी खरीद के लिए कुल 190 क्रय केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है, और राज्य स्तरीय एजेंसियां भी अपने क्रय केंद्र खोलेंगी। पिछले रबी विपणन वर्ष 2025-26 में चने के 95,250 मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 4.85 मीट्रिक टन, मसूर के 1,56,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 34,271 मीट्रिक टन, सरसों के 5,12,113 मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 264 मीट्रिक टन और अरहर के 97,890 मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष 17,435 मीट्रिक टन की खरीद हुई, जिससे कुल 20,385 किसान लाभान्वित हुए।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य- यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार ने हमें एमएसपी पर खरीद के लिए कुछ छूट और दी है। राज्य सरकार गेंहूं के अलावा दलहनी-तिलहनी फसलों की भी खरीद कराएगी। दलहन और तिलहन क्षेत्र में भारत सरकार ने मसूर की 6 लाख 77 हजार मीट्रिक टन खरीद की अनुमति दी है, चने की खरीद के लिए 2 लाख 24 हजार मीट्रिक टन और सरसों की 5 लाख 30 हजार मीट्रिक टन खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि चना का एमएसपी- 5875 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। जो पिछले साल से 225 रुपए प्रति कुंतल ज्यादा है। मसूर की एमएसपी सात हजार रुपए प्रति कुंतल निर्धारित है जो पिछले साल से तीन सौ रुपए प्रति कुंतल ज्यादा है। इसी तरह सरसो की एमएसपी 6200 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित है जो पिछले साल से 250 रुपए प्रति कुंतल ज्यादा है। उन्होंने बताया कि चने की खरीद 2 लाख 24 हजार मीट्रिक टन, मसूर की खरीद 6 लाख 77 हजार मीट्रिक टन और सरसो की खरीद 5 लाख 30 हजार मीट्रिक टन खरीद करने के प्रयास किए जाएंगे।