यूपी में EV वालों के लिए खुशखबरी, इस रेल मंडल के 16 स्टेशनों पर खुलेंगे चार्जिंग सेंटर

यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन वालों के लिए गुड न्यूज है। अब रेलवे स्टेशनों पर भी चार्जिंग सेंटर खोले जाएंगे। इससे जहां ईवी वालों को सुविधा मिलेगी वहीं रेलवे को राजस्व और अन्य लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुरादाबाद रेल मंडल बरेली समेत 16 स्टेशनों के पास ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलेगा।

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते क्रेज को देखते हुए रेलवे अब स्टेशनों के आसपास ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलेगा। उत्तर प्रदेश में बरेली जंक्शन समेत मुरादाबाद रेल मंडल में 16 स्टेशनों पर चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। जो निजी ऑपरेटर संचालित करेंगे। यहां आम जनता अपने ईवी वाहनों को चार्ज करा सकेंगी। इससे रेलवे को राजस्व मिलेगा। वहीं दूसरे लोगों को रोजगार।

मुरादाबाद रेल मंडल बरेली समेत 16 स्टेशनों के पास ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलेगा। जंक्शन पर मनोरंजन सदन के पास ईवी चार्जिंग स्टेशन का नक्शा तैयार किया गया है। करीब एक करोड़ रुपये की लागत से चार चार्जिंग यूनिट लगेंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है, रेलवे बिजनेस को बढ़ा रहा है। बड़े स्टेशनों के आसपास जहां खाली जमीनें हैं, वहां कामर्शियल कार्य शुरू किये जा हैं। जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि। लेकिन वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए व्हीकल कंपनियों ने ईवी वाहन की बिक्री को बढ़ाया है। लेकिन इन वाहनों में चार्जिंग करने की समस्या आती है। कहीं चार्जिंग प्वाइंट नहीं है। ऐसे में रेलवे बड़े स्टेशनों के पास ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का फैसला किया है।

बरेली जंक्शन के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक मोहम्मद इमरान चिश्ती ने बताया कि बरेली जंक्शन आदि बड़े स्टेशनों के आसपास रेलवे ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलेगा। बरेली में जगह और नक्शा फाइनल कर लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य को शुरू कराया जाएगा। निजी एजेंसी के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन संचालित होंगे।

ईवी के लिए बिजली का स्रोत भी हो स्वच्छ वहीं पिछले दिनों प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) में आयोजित किए गए तीन दिन के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘केमकानफ्लक्स-26’ में ईवी के लिए बिजली के स्रोत के भी स्वच्छ होने की जरूरत बताई गई थी। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने कहा था कि केवल पेट्रोल-डीजल की जगह इलेक्ट्रिक वाहन चलाने से प्रदूषण की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। यह भी देखना जरूरी है कि इन वाहनों को चार्ज करने वाली बिजली कैसे बन रही है।