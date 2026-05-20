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यूपी के इन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, पे-स्केल, ACP और ग्रेच्युटी के लिए बनी कमेटी

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
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सहकारी ग्राम विकास बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उनके वेतनमान, एसीपी और ग्रेच्युटी संबंधी प्रकरणों के समाधान के लिए एक समिति बना दी गई है। कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। कर्मचारियों की संघर्ष समिति और बैंक प्रबंधन के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है।

यूपी के इन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, पे-स्केल, ACP और ग्रेच्युटी के लिए बनी कमेटी

UP News : उत्तर प्रदेश में सहकारी ग्राम विकास बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है। इन कर्मचारियों के वेतनमान, एसीपी और ग्रेच्युटी संबंधी प्रकरणों के समाधान के लिए एक समिति बना दी गई है, जो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। कर्मचारियों की संघर्ष समिति और बैंक प्रबंधन के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। कर्मचारी सातवां वेतनमान देने, राज्यकर्मियों की तरह एसीपी और 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी के साथ ही वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक का कस्टमरी बोनस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मांगें पूरी करने के लिए बैंक की वित्तीय स्थिति का आकलन होगा। यह काम मुख्य महाप्रबंधक रत्नाकर सिंह की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति करेगी।

मिली जानकारी के अनुसार इन मांगों को पूरा करने और बैंक की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए मुख्य महाप्रबंधक रत्नाकर सिंह की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में पांच सदस्य होंगे। बताया गया है कि कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।

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इस पांच सदस्यीय कमेटी का गठन हो जाने पर कर्मचारियों की संघर्ष समिति ने अपने आंदोलन को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को बैंक मुख्यालय में बैंक के प्रबंधन निदेशक आरके कुलश्रेष्ठ और संघर्ष समिति संयोजक संदीप अवस्थी, अध्यक्ष आशीष शर्मा, उपाध्यक्ष मो. आसिफ जमाल, महामंत्री निशांत शर्मा और इंद्रपाल वर्मा के बीच 15 मांगों पर चर्चा हुई।

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86 सहायक लेखाधिकारियों की पदोन्नति होगी जल्द

इसके साथ ही 86 सहायक लेखा अधिकारियों के लिए भी गुड न्यूज है। उनकी वित्त एवं लेखा अधिकारी पद पर जल्द पदोन्नति होगी। मंगलवार को यूपी लोक सेवा आयोग में डीपीसी हो गई है। वहां से शासन को चयन सूची भेजी जाएगी, जिसके बाद पदोन्नति के आदेश जारी होंगे। लेखा अधिकारियों और कोषाधिकारियों के पद खाली हैं।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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