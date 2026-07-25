काम की खबर: सावन में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, प्रयागराज से स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे
सावन महीने में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे ने तोहफा दिया है। रेलवे श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इससे प्रयागराज और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी।
Railway News: सावन में अगर आप भी तीन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेलवे बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर), महाकालेश्वर (उज्जैन) और सोमनाथ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इससे प्रयागराज और आस-पास के ज़िलों के शिव भक्तों के लिए देश के तीन प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिरों तक रेल से पहुँचना आसान हो जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की मांग के आधार पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम तक भी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
सावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेल प्रशासन प्रयागराज-वेरावल-प्रयागराज विशेष ट्रेन चलाएगा। गाड़ी 04173 प्रयागराज से प्रत्येक गुरुवार छह अगस्त से 24 सितंबर तक आठ फेरे लगाएगी। वापसी में 04174 शुक्रवार को वेरावल से सात अगस्त से 25 सितंबर तक चलेगी। यह अजमेर, आबू रोड, पालनपुर, राजकोट, जूनागढ़ होते हुए वेरावल पहुंचेगी। यात्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन के साथ अजमेर शरीफ और माउंट आबू भी जा सकेंगे। प्रयागराज से सुबह 10:10 बजे चलकर अगले दिन शाम 6:15 बजे वेरावल पहुंचेगी।
महाकाल के दर्शन को ट्रेन की अवधि बढ़ाई
उत्तर मध्य रेलवे ने सूबेदारगंज-इंदौर-सूबेदारगंज द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। ट्रेन संख्या 04169 प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को सूबेदारगंज से तथा 04170 प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को इंदौर से चलेगी। यह सेवा 15 जून से 29 सितंबर तक कुल 31 फेरों के लिए संचालित होगी। ट्रेन प्रयागराज मंडल के फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, उज्जैन समेत प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी।
सवन में यात्रियों की बढ़ी मांग पर रेलवे ने लिया फैसला
त्योहारों की भीड़ के दौरान क्षमता बढ़ाने के लिए, रेलवे ने सावन के मौसम में यात्रियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 29 जुलाई से 31 अगस्त के बीच वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी स्पेशल ट्रेन (04185/04186) के 10 अतिरिक्त फेरों को मंज़ूरी दी है। इसमें ज़्यादा कोच लगाए जाएंगे। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने कहा, सावन के दौरान-जो उत्तर भारत में धार्मिक यात्रा के लिए सबसे व्यस्त समय में से एक है। लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए स्पेशल ट्रेन का प्लान बनाया गया है।
शिमलगुड़ी में ट्रैक पर जलभराव बदले मार्ग से चलेंगी ये ट्रेनें
वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तिनसुकिया मंडल के शिमलगुड़ी यार्ड में मानसून के दौरान जल-भराव हो जाने के कारण कई ट्रेनों को बदले मार्ग से चलाया जा रहा है। जिसमें बरेली होकर जाने वाली डिब्रुगढ़-नई दिल्ली आदि एक्सप्रेस भी हैं। 25 एवं 26 जुलाई को (20503) डिब्रुगढ़-नई दिल्ली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उत्तर लखीमपुर-रंगापरा नार्थ-गुवाहाटी-रंगिया-न्यू बंगाई गांव के रास्ते चलेगी। 25 जुलाई को (20504) नई दिल्ली-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-गुवाहाटी-रंगापरा नार्थ-उत्तर लखीमपुर के रास्ते जायेगी। 27 जुलाई को (15903) डिब्रुगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उत्तरलखीमपुर-रंगापरा नार्थ-रंगिया-न्यू बंगाई गांव के रास्ते चलेगी। 25, 26 एवं 27 जुलाई को (15909) डिब्रुगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग उत्तर लमपुर-रंगापरा नार्थ-रंगिया के रास्ते चलाई जायेगी। 26 जुला को (15904) चंडीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग रंगिया-रंगापरा नार्थ-उत्तर लखिमपुर के रास्ते संचालित होगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।