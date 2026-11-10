यूपी में संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 15 हजार से अधिक मानदेय पर मिलेगा ईपीएफ का लाभ

15 हजार से अधिक मानदेय पाने वालों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। साथ ही सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के साथ ही आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी। पिछले महीने यूपी एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ द्वारा आंदोलन किया गया था।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) यूपी के संविदा कर्मचारियों को जल्द बड़ी राहत मिलेगी। इसके तहत 15 हजार से अधिक मानदेय पाने वालों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। साथ ही सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के साथ ही आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी। एनएचएम यूपी की कार्य परिषद की बैठक में इन मांगों पर मुहर लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी करने के साथ ही इन फैसलों को लागू करने की कवायद शुरू हो गई है।

एनएचएम के संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर पिछले महीने यूपी एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ द्वारा आंदोलन किया गया था। हालांकि शासन से मांगें माने जाने का आश्वासन मिलने पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अब एनएचएम की कार्य परिषद की बैठक में संविदा कर्मियों को ईपीएफ, पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और ग्रेच्युटी का लाभ देने का प्रस्ताव पास कर दिया। एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह का कहना है कि ईपीएफ का लाभ अब 15 हजार रुपये से अधिक मानदेय पाने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा।

वहीं, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी और उसके परिवार को पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। विभागीय सूत्रों की मानें तो आयुष्मान की जगह किसी दूसरी योजना में निजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए इन संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का फैसला किया गया है।

सीएम योगी आज 1,146 कनिष्ठ सहायकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को युवाओं और किसानों को बड़ी सौगात देंगे। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सीएम योगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे।