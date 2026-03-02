होली पर यूपी के इन अधिकारियों के लिए खुशखबरी, समय से पहले प्रमोशन की तैयारी शुरू
सचिवालय प्रशासन ने सभी अनुसचिव और उप सचिवों को पत्र भेजकर उनके अधीन तय क्रमांक के भीतर काम करने वाले ARO की मूल चरित्र पंजिका के अलावा उनके विरुद्ध प्रचलित कार्रवाइयों का ब्योरा और दिव्यांगता के संबंध में जानकारी मांगी है। विभागीय कोटे में समीक्षा अधिकारियों के 400 से ज्यादा पद खाली हैं।
ARO Promotion News: होली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में तैनात सहायक समीक्षा अधिकारियों (ARO) के लिए एक अच्छी खबर आई है। इन अधिकारियों को सहायक से प्रोन्नत करके समीक्षा अधिकारी के खाली पदों पर तैनात किए जाने की तैयारी है। इसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है। सहायक समीक्षा अधिकारियों को पदोन्नति देने की यह प्रक्रिया सचिवालय प्रशासन ने समय से पहले शुरू कर दी है। अधिकारियों की पदोन्नति अगले चयन वर्ष एक जुलाई से शुरू होगी। पदोन्नति के पात्रों के दस्तावेज अभी से मांगे जा रहे हैं, ताकि समय से उनका परीक्षण करके लोकसेवा आयोग को सूचना भेजी जा सके।
सहायक समीक्षा अधिकारियों को समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि पांच साल है। सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद अभी भी खाली हैं, लेकिन उन पदों पर पदोन्नति इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि सहायक समीक्षा अधिकारियों की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं हुई है।
यही वजह है कि सहायक समीक्षा अधिकारियों को न्यूनतम सेवा अवधि में छूट दिए जाने की मांग सचिवालय में की जा रही है। पिछले काफी समय हो रही इस मांग के बीच सचिवालय प्रशासन विभाग ने डीपीसी के लिए जरूरी दस्तावेज मंगाकर समय से पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी काफी चर्चा हो रही है।
जानकारों के मुताबिक न्यूनतम सेवा अवधि में अब छूट मिलने की संभावना कम है। वैसे इस तरह के मामलों में न्यूनतम सेवा अवधि में दो साल तक छूट देने का अधिकार सचिवालय प्रशासन के पास है। सचिवालय प्रशासन ने सभी अनुसचिव और उप सचिवों को पत्र भेजकर उनके अधीन तय क्रमांक के भीतर काम करने वाले सहायक समीक्षा अधिकारियों की मूल चरित्र पंजिका के अलावा उनके विरुद्ध प्रचलित कार्रवाइयों का ब्योरा और दिव्यांगता के संबंध में जानकारी मांगी है। विभागीय कोटे में समीक्षा अधिकारियों के 400 से ज्यादा पद खाली हैं, जबकि तकरीबन 350 की पदोन्नति हो जाएगी।
