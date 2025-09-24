यूपी में 45 हजार मेधावी छात्राओं के लिए खुशखबरी, मिलेगी मुफ्त स्कूटी

यूपी के 45 हजार मेधावी छात्राओं के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार पहले चरण में इन छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की तैयारी कर रही है। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत यह दी जाएगी।

यूपी में मेधावी छात्राओं के गुड न्यूज है। योगी सरकार पहले चरण में 45 हजार मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी कर रही है। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्राओं को देने पर मंथन किया जा रहा है। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत यह दी जाएगी। फिलहाल, उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए नियम-कानून तैयार करने में जुटा हुआ है।

विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में कुल नौ लाख छात्राएं हैं। ऐसे में इसमें से टॉप पांच प्रतिशत मेधावी छात्राएं जो उच्च अंकों के लिए परीक्षा पास कर सेकेंड ईयर में पहुंची हैं, उन्हें यह दिया जाएगा। ऐसे में पांच प्रतिशत मेधावी छात्राओं की संख्या 45 हजार होगी। क्योंकि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहीं छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जानी है, ऐसे में से मेधावी छात्राओं का चयन फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के अनुसार ही किया जाएगा। जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं मेधावी छात्राओं को यह उपहार दिया जाएगा। स्नातक के परंपरागत पाठ्यक्रमों व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में पढ़ रहीं छात्राओं का चयन उनकी संख्या के आधार पर किया जाएगा। जिस कोर्स में अधिक छात्राएं होंगी उन कक्षाओं की अधिक मेधावी छात्राएं स्कूटी पाएंगी।