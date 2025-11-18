यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के लिए गुड न्यूज, कल खातों में आएंगे रुपए
संक्षेप: यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के लिए गुड न्यूज है। बुधवार को पीएम मोदी किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से रुपए भेजे जाएंगे।
PM Kisan Samman Nidhi Installment: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कोयम्बटूर से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इससे यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। किसानों के बैंक खातों में सीधे लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से कुल 4314.26 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। प्रत्येक पात्र किसान के खाते में 2000 रुपए की राशि सीधे पहुंचाई जाएगी, जिससे खरीफ और रबी दोनों सीजन की तैयारियों में मदद मिलेगी।
आपको बता दें कि यूपी के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक (20वीं किस्त) 90,354.32 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है। बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में 4314.26 करोड़ की धनराशि आएगी। योजना की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसमें पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता वर्ष में तीन किस्त में प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक दी गई राशि का विवरण-
वर्ष ---------धनराशि
2018-19 ----2238.92 करोड़
2019-20---- 11006.87 करोड़
2020-21 -----14,432.14 करोड़
2021-22 ----15,775.52 करोड़
2022-23---- 12,454.32 करोड़
2023-24--- 13,808.48 करोड़
2024-25--- 15,594.74 करोड़
2025-26 (अप्रैल-जुलाई) 5043.33 करोड़
कुल- 90,354.32 करोड़ रुपये
ई-केवाईसी, आधार सत्यापन पर जोर
योगी सरकार और कृषि विभाग ने किस्त जारी होने से पहले प्रदेश भर में ई-केवाईसी, आधार सत्यापन और बैंक खाता लिंकिंग जैसे सभी आवश्यक कार्यों को पूरा कराने पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि अधिकतम किसानों को लाभ मिल सके। अधिकारियों के अनुसार किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए जीवनरेखा की तरह है, जिससे वे बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत छोटे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की थी। तब से अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देशभर के करोड़ों किसानों के खातों में नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 21वीं किस्त के जारी होने के साथ ही पीएम मोदी देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम उठाएंगे। यूपी के किसानों के लिए यह राहत भरा कदम आने वाले कृषि सत्र में बड़ी मदद साबित होगा।