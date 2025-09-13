good news for 15 cities of up model bus stops to be built two charging stations each यूपी के 15 शहरों के लिए गुड न्यूज, बनेंगे मॉडल बस स्टॉप; दो-दो चार्जिंग स्टेशन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP News

इस सुविधा से लोगों के पास शहर के अंदर आने-जाने के लिए अपने निजी वाहनों के अलावा सार्वजनिक जन यातायात का विकल्प भी होगा। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और पर्यावरण को भी फायदा होगा। मॉडल बस स्टॉप बनाने के लिए हर नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊSat, 13 Sep 2025 08:29 AM
उत्तर प्रदेश के 15 नगरों में ई-बसों के सुचारू संचालन के लिए अवसर आधारित दो-दो चार्जिंग स्टेशन की स्थापना शीघ्र की जाएगी। जिसके लिए नगर निगम जल्द जमीन उपलब्ध कराएगा। 15 नगर निगमों में नगरीय परिवहन सेवा की समीक्षा शुक्रवार को की गई। वहीं इन 15 नगर निगमों में परिवहन बस सेवा के लिए मॉडल बस स्टॉप भी बनाए जाएंगे। जाहिर है, मॉडल बस स्टॉप से शहरों में ई-बसें चलेंगी तो शहरियों का शहर के अंदर आवागमन आसान होगा। इसके साथ ही ई-बसों से प्रदूषण पर अंकुश लगेगा और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा।

परिवहन निगम निदेशालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मॉडल बस स्टॉप बनाने के लिए हर नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। नगर बस सेवा केवल नगरीय सीमा क्षेत्र में ही चलाई जाए। वहीं हर 15 मिनट में लोगों को बस मिले इसके लिए समय-सारिणी तैयार की जाए। प्रत्येक रूट पर बसों की कमी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

जिन 15 नगर निगमों में ई बस का संचालन हो रहा है, वहां डेढ़ किलोमीटर को कम करके दो-दो और चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। जाहिर है कि इस तरह की सुविधा से लोगों के पास शहर के अंदर आने-जाने के लिए अपने निजी वाहनों के अलावा सार्वजनिक जन यातायात का विकल्प भी होगा। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और पर्यावरण को भी फायदा होगा।

इन नगर निगमों में बेहतर की जाएगी परिवहन सेवा

जिन 15 नगर निगमों में परिवहन सेवा को बेहतर किया जाएगा, उसमें लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मथुरा-वृंदावन, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, गाजियाबाद, अयोध्या और झांसी। बैठक में संबंधित शहरों के नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि नगर निगम जल्द जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटेंगे जिससे मॉडल बस स्टेशनों और चार्जिंग स्टेशनों के प्लान को जल्द से जल्द मूर्त रूप दिया जा सके।

