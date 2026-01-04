Hindustan Hindi News
गुड न्यूज: दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बढ़ेगी रफ्तार, दो फ्लाईओवर को हरी झंडी; जानें डिटेल

संक्षेप:

मुरादाबाद से बरेली के बीच की सड़क भी अब सिक्स लेन की होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। पहले भूमि अधिग्रहण होगा, उसके बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानि कि दिल्ली से लखनऊ का सफर सिक्स लेन से संभव होगा। अभी मुरादाबाद से दिल्ली हाइवे छह लेन का है।

Jan 04, 2026 11:42 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
यूपी के दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मुरादाबाद- बरेली रूट पर दो फ्लाईओवर की मंजूरी दी है। एनएचएआई दलपतपुर और धनेटा में हाईवे पर फ्लाईओवर का निर्माण करेगा। दोनों पुल छह लेन के होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए साल में इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

जिसका प्रस्ताव साल 2025 के आरंभिक दिनों से लंबित था। सड़क सुरक्षा के तहत हाईवे पर दोनों स्थान ब्लैक स्पॉट के रूप में दर्ज हैं। हाल के दिनों में दोनों क्षेत्रों में कई सड़क हादसे हुए हैं। अब यह कार्य दो साल में पूरा किया जाना है। एनएचएआई इन पुलों के निर्माण में 94 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

मुरादाबाद-बरेली सिक्स लेन का डीपीआर अप्रूव

मुरादाबाद से बरेली के बीच की सड़क भी अब सिक्स लेन की होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। यह प्रोजेक्ट पूरा होने में पहले भूमि अधिग्रहण होगा, उसके बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानि कि दिल्ली से लखनऊ का सफर सिक्स लेन से संभव होगा। अभी मुरादाबाद से दिल्ली हाइवे छह लेन का है। मंत्रालय ने लखनऊ तक के लिए इस प्रोजेक्ट के खर्च, नक्शा, टाइमलाइन और सहूलियतों के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

क्या बोले अधिकारी

एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि मंत्रालय ने नए साल में तीन प्रमुख कार्य को मंजूरी दे दी है। दलपतपुर और धनेटा में फ्लाईओवर के धन अवमुक्त कर दिए गए हैं। जबकि, मुरादाबाद-बरेली हाईवे को छह लेन बनाने की डीपीआर को स्वीकृति मिल गई है।

