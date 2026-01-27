यूपी पंचायत चुनाव से पहले खुशखबरी, सभी गांवों में जल्द शुरू हो जाएगी ये सुविधा

संक्षेप: जल जीवन मिशन के तहत यूपी के सभी गांवों को जल्द ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू की जाएगी। मंगलवार को दिल्ली में ग्रामीण पेयजल सेवाओं के संचालन और रखरखाव पर मंत्री स्तरीय संवाद में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 40 हजार से अधिक योजनाओं का निर्माण हो रहा है।

यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी गांवों को जल्द ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू की जाएगी। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल सेवाओं के संचालन और रखरखाव पर मंत्री स्तरीय संवाद में यूपी के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 40 हजार से अधिक योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जो लगभग पूर्ण होने की ओर अग्रसर हैं।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होते ही गांवों को नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। मंत्री ने बताया कि बुंदेलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के अधिकांश गांवों में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण करते हुए ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके कारण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है।

जलशक्ति मंत्री ने बताया कि 15 अगस्त 2019 तक उत्तर प्रदेश में केवल 5 लाख 16 हजार ग्रामीण परिवारों को ही नल से जल उपलब्ध कराया गया था, जो प्रदेश के कुल ग्रामीण परिवारों का मात्र 1.93 प्रतिशत था। आज प्रदेश के 85 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है।

10 साल तक योजनाओं का संचालन एवं मॉनिटरिंग करेंगी निर्माण एजेंसियां स्वतंत्र देव ने कहा कि जल जीवन मिशन से पूर्व में निर्मित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के बाद योजनाओं का संचालन और अनुरक्षण पंचायतों द्वारा ही किया जा रहा था। उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन एवं तकनीकी दक्षता न होने के कारण अधिकांश योजनाएं बंद हो जाती थीं।