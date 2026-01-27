यूपी पंचायत चुनाव से पहले खुशखबरी, सभी गांवों में जल्द शुरू हो जाएगी ये सुविधा

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsgood news before up panchayat elections supply of pure drinking water in all villages soon
जल जीवन मिशन के तहत यूपी के सभी गांवों को जल्द ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू की जाएगी। मंगलवार को दिल्ली में ग्रामीण पेयजल सेवाओं के संचालन और रखरखाव पर मंत्री स्तरीय संवाद में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 40 हजार से अधिक योजनाओं का निर्माण हो रहा है।

Jan 27, 2026 07:30 pm ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी गांवों को जल्द ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू की जाएगी। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल सेवाओं के संचालन और रखरखाव पर मंत्री स्तरीय संवाद में यूपी के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 40 हजार से अधिक योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जो लगभग पूर्ण होने की ओर अग्रसर हैं।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होते ही गांवों को नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। मंत्री ने बताया कि बुंदेलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के अधिकांश गांवों में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण करते हुए ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके कारण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है।

जलशक्ति मंत्री ने बताया कि 15 अगस्त 2019 तक उत्तर प्रदेश में केवल 5 लाख 16 हजार ग्रामीण परिवारों को ही नल से जल उपलब्ध कराया गया था, जो प्रदेश के कुल ग्रामीण परिवारों का मात्र 1.93 प्रतिशत था। आज प्रदेश के 85 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है।

10 साल तक योजनाओं का संचालन एवं मॉनिटरिंग करेंगी निर्माण एजेंसियां

स्वतंत्र देव ने कहा कि जल जीवन मिशन से पूर्व में निर्मित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के बाद योजनाओं का संचालन और अनुरक्षण पंचायतों द्वारा ही किया जा रहा था। उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन एवं तकनीकी दक्षता न होने के कारण अधिकांश योजनाएं बंद हो जाती थीं।

इस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों से 10 वर्षों तक संचालन एवं अनुरक्षण भी कराया जाए। योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकांश योजनाएं सौर ऊर्जा आधारित बनाई गई हैं।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
