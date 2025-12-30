Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgood news another four lane road will be built in ambedkarnagar in new year connecting two national highways
गुड न्यूज: नए साल में यूपी के इस जिले में बनेगा एक और फोरलेन, जुड़ेंगे दो राष्ट्रीय राजमार्ग

गुड न्यूज: नए साल में यूपी के इस जिले में बनेगा एक और फोरलेन, जुड़ेंगे दो राष्ट्रीय राजमार्ग

संक्षेप:

पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड ने प्रारंभिक आगणन तैयार करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी है। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 29.700 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य 337.63 करोड़ रुपए से होगा। 154 करोड़ की लागत से बरियावन में फ्लाईओवर और सुल्तानगढ़ में दो लेन का दीर्घ सेतु बनाया जाएगा।

Dec 30, 2025 10:56 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अम्बेडकरनगर
share Share
Follow Us on

यूपी के अम्बेडकरनगर जिले को नए साल में एक और फोरलेन सड़क की सौगात मिलने वाली है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत एनएच 135 ए और एनएच 233 को आपस में जोड़ने के लिए टांडा बरियावन सुल्तानगढ़ पट्टी बाजार से सुरहुरपुर तक 29.700 किलोमीटर सड़क फोरलेन बनाई जाएगी। इस पर कुल 701.77 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पीडब्ल्यूडी में इसके लिए प्रारंभिक आगणन शासन को भेज दिया है। इस परियोजना के तहत बरियावन बाजार चौराहे पर एक फोरलेन फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी में पांच नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को बनाने का निर्णय लिया गया है उसमें एक अम्बेडकरनगर में भी बनने को उम्मीद है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 वाराणसी से बस्ती और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 ए अम्बेडकरनगर से जौनपुर दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर परियोजना के तहत टांडा बरियावन सुल्तानगढ़ पट्टी बाजार से सुरहुरपुर तक 29.700 किलोमीटर सड़क को फोरलेन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:प्राइमरी स्कूलों में शीतावकाश के साथ आया आदेश, इस तारीख से पहले करना होगा ये काम

इससे दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग आपस में आसानी से जुड़ सकें और इससे आवागमन भी सुगम होगा। एमएलसी हरिओम पांडे के प्रयास से पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड ने प्रारंभिक आगणन तैयार करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी है। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता अश्वनी पांडे ने बताया कि 29.700 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य 337.63 करोड़ रुपए से होगा। 154 करोड़ की लागत से बरियावन में फ्लाईओवर और सुल्तानगढ़ में दो लेन का दीर्घ सेतु बनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में बढ़ गए 15 हजार से अधिक पोलिंग स्टेशन, वोटरों की संख्या को लेकर आया नियम

सुरहुपुर बाजार के पास बनेगा 1.900 किलोमीटर का फोरलेन बाईपास

अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड अश्वनी पांडे ने बताया कि नॉर्थ जोन कॉरिडोर को राष्ट्रीय राजमार्ग 135 ए अम्बेडकरनगर जौनपुर से जोड़ने के लिए सुरहुरपुर बाजार में एक 1.900 किलोमीटर का फोरलेन बाईपास बनाया जाएगा। जिससे आसानी से दोनों सड़कों को जोड़ा जा सके। इस बारे में एमएलसी हरिओम पांडे का कहना है कि जिले में सड़कों का जाल बिछ रहा है। जनपद के ऊपर मुख्यमंत्री की विशेष कृपा है। जिसके चलते जल्द ही नॉर्थ जोन कॉरिडोर के तहत फोरलेन सड़क की स्वीकृति मिलेगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |