गुड न्यूज: यूपी में यूं फंसी जमीनें आवंटियों को मिल सकती हैं वापस, योगी सरकार की OTS लाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित की जाने वाली संपत्तियों का पैसा समय से जमा न होने से उस पर ब्याज पर ब्याज लग जाता है। इस वजह से आवंटियों और प्राधिकरण के बीच विवाद हो जाता है और संपत्तियां फंस जाती हैं। इसमें दोनों का नुकसान होता है।
योगी सरकार एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना में इस बार आवासीय के साथ अन्य संपत्तियों को भी शामिल कराने जा रही है। इससे स्कूल, कॉलेज और संस्थागत उपयोग की फंसी संपत्तियों को भी शामिल किया जा रहा है। इससे ऐसी संपत्तियों के आवंटियों को मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं इस बार नक्शे के डिफाल्टर मामलों को भी ओटीएस के माध्यम से सुलझाते हुए उसे बनाने की सुविधा दी जाएगी।
उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति के बाद शासन स्तर से इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है। प्रदेश के विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित की जाने वाली संपत्तियों का पैसा समय से जमा न होने से उस पर ब्याज पर ब्याज लग जाता है। इससे आवंटियों और प्राधिकरण के बीच विवाद होने से संपत्तियां फंस जाती हैं और दोनों का नुकसान होता है। पिछले काफी समय से इस तरह के मामले लंबित पड़े हुए हैं। इसीलिए उच्चस्तर पर सहमति बनी है कि ऐसी संपत्तियों के समाधान के लिए ओटीएस योजना लाई जाए, जिससे इनका समाधान हो सके।
नक्शे के डिफाल्टर मामले भी दायरे में आएंगे
इस बार सभी प्रकार की आवासीय संपत्तियों के साथ ही सरकारी संस्थाओं को आवंटित संपत्तियां, विभिन्न प्रकार के स्कूल भूखंड, चैरीटेबल संस्थाओ आदि को आवटित संपत्तियां, सभी प्रकार की व्यावसायिक संपत्तियां चाहे नीलामी की हो या अन्य माध्यम से आवंटित की गई इनको ओटीएस के दायरे में लाया जाएगा। सहकारी समितियों के साथ ही नक्शे के डिफाल्टर मामलों को भी इसके दायरे में लाने की तैयारी है।
विकास प्राधिकरणों का 28 हजार करोड़ फंसा
उच्चाधिकारियों की मानें तो एक से लेकर 10 साल तक की डिफाल्टर संपत्तियों की संख्या करीब 19 हजार बताई जा रही है। विकास प्राधिकरणों का इससे करीब 28 हजार करोड़ रुपये फंसा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। शासन इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारियों में जुट गया है। कैबिनेट मंजूरी के बाद ओटीएस योजना शुरू की जाएगी, जिससे आवंटियों को राहत दी जा सके और विकास प्राधिकरणों का फंसा हुआ मूल धन वापस पाया जा सके।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें