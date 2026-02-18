Hindustan Hindi News
गुड न्यूज: लखनऊ में एक नए फ्लाईओवर को मिल सकती है मंजूरी, LDA की तैयारी

Feb 18, 2026 06:39 am ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
एलडीए बोर्ड की बैठक 10 मार्च को होगी। प्राधिकरण स्तर पर एजेंडा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार समता मूलक चौक पर फ्लाई ओवर निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। दिसम्बर में हुई बोर्ड बैठक में सदस्य पुष्कर शुक्ला ने गोमती नगर स्थित समता मूलक चौक पर जाम की समस्या को उठाया था।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए एक गुड न्यूज है। यहां जल्द ही एक नए फ्लाईओवर के निर्माण को हरी झंडी मिल सकती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 10 मार्च को होगी। बैठक को लेकर प्राधिकरण स्तर पर एजेंडा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार बैठक में समता मूलक चौक पर फ्लाई ओवर निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। गौरतलब है कि दिसम्बर में हुई बोर्ड बैठक में एलडीए सदस्य पुष्कर शुक्ला ने गोमती नगर स्थित समता मूलक चौक पर भीषण जाम की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने बताया था कि यह चौराहा तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के बीच स्थित है, जहां रोजाना हजारों वाहनों का दबाव रहता है। सुबह-शाम यहां लंबा जाम आम बात हो गई है।

मिनट्स में दर्ज हुआ प्रस्ताव, अब फ्लाईओवर की तैयारी

बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त में इस समस्या को विधिवत दर्ज किया गया था। अब आगामी बैठक में समता मूलक चौक पर फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव औपचारिक रूप से रखा जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। पुष्कर शुक्ला का कहना है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में आबादी और व्यावसायिक गतिविधियां और बढ़ेंगी, जिससे यातायात का दबाव भी बढ़ेगा। ऐसे में फ्लाईओवर का निर्माण ही जाम से स्थायी राहत दिला सकता है। इससे स्थानीय लोगों के साथ इस रूट से गुजरने वाले हर व्यक्ति को बड़ी राहत मिलेगी।

सदन की बैठक 21 को

नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन की अहम बैठकें 21 और 22 फरवरी को आयोजित होंगी। 21 फरवरी को नगर निगम सदन जबकि 22 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों में चालू वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित बजट और आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के मूल बजट पर मुहर लगेगी।

नगर निगम प्रशासन के अनुसार 21 फरवरी को होने वाली सदन की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के 2266.24 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कार्यकारिणी पहले ही इसे स्वीकृति दे चुकी है। अब अंतिम अनुमोदन के लिए इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदन की मंजूरी मिलते ही संशोधित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न मदों में धनराशि खर्च की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2278.34 करोड़ रुपये का मूल बजट भी तैयार कर है। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। अब इसे कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

