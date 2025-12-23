Hindustan Hindi News
गुड न्यूूज: यूपी में यहां बनेगा 76 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे; जानें डिटेल

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस वे तक कनेक्टिविटी के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इस लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 76 किलोमीटर होगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बुलंदशहर जिले से गुजरते हुए जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा।

Dec 23, 2025 12:08 am ISTAjay Singh संवाददाता, बुलंदशहर
यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सोमवार को यूपी सरकार ने अपना अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025- 26 का यह पहला अनुपूरक बजट है। इसमें बुलंदशहर जिले के लिए बड़ी सौगात दी गई है। जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए बजट में 1246 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिले के लोगों ने खुशी जाहिर की है और सरकार को आभार व्यक्त किया है।

उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस वे तक कनेक्टिविटी के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 76 किलोमीटर होगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बुलंदशहर जिले से गुजरते हुए जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। यमुना एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 21 में फिल्म सिटी के नजदीक इसका इंटरचेंज भी प्रस्तावित है। जिससे जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे एक दूसरे से जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल (एक्स) अकाउंट से भी इसकी जानकारी दी गई है।

कनेक्टिविटी का उद्देश्य

- एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक तेज और सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना

- मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा, स्याना जैसे इलाकों को बेहतर एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ना

- यूपी के पूर्व पश्चिम और एनसीआर क्षेत्र के बीच यात्रा का समय कम करना

- गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आदि मुख्य कॉरिडोर के बीच एकीकृत नेटवर्क बनाना

विधायक बोले

अनूपशहर के विधायक संजय शर्मा ने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट स्वीकृत करने पर हृदय से आभार। इससे बुलंदशहर जनपद समेत आसपास के जनपदों के लोगों को भी आवागमन में काफी सुविधा होगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
