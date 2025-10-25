Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsgood news 5 thousand business correspondent centres to open in up villages banking facilities to be provided
गुड न्यूज: यूपी के गांवों में खुलेंगे 5 हजार बिजनेस कॉरस्पाडेंट सेंटर, मिलेंगी ये सुविधाएं

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इससे पूरी तस्वीर बदल जाने की संभावना है। बीएलएस ई-सर्विसेज आने वाले दो सालों में इन केंद्रों को खोलेगा। बीएलएस ई-सर्विसेज का मानना है कि इसका सबसे बड़ा असर उन गांवों पर पड़ेगा, जहां आज भी बैंकों तक पहुंचने में लोगों को घंटों लग जाते हैं।

Sat, 25 Oct 2025 09:58 AMAjay Singh अजीत कुमार, लखनऊ
ग्रामीणों को गांवों में ही बैंकिंग सुविधा दिलाने के लिए 5000 बिजनेस कॉरस्पाडेंट (बीसी) केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) या अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए इससे भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी। बीएलएस ई-सर्विसेज इन केंद्रों पर किसानों को फिंगरप्रिंट और मोबाइल ओटीपी से सभी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज की सुविधाएं देगा। बिजली-पानी बिल जमा करने के साथ मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी होगी।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इससे पूरी तस्वीर बदल जाने की संभावना है। बीएलएस ई-सर्विसेज आने वाले दो सालों में इन केंद्रों को खोलेगा। ये सभी 2027 तक चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे। बीएलएस ई-सर्विसेज का मानना है कि इसका सबसे बड़ा असर उन गांवों पर पड़ेगा, जहां आज भी बैंकों तक पहुंचने में लोगों को घंटों लग जाते हैं। इस नए कदम से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई गति आएगी और गांव छोटे-छोटे डिजिटल हब के रूप में उभरेंगे।

दरवाजे पर ही बैंक की सुविधा

गांवों में नए बीसी केंद्र खुलने के बाद खाते से पैसा निकालने, जमा करने, अनुदान और पेंशन के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट या मोबाइल ओटीपी से ही लेन-देन होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इसी केंद्र से मिल जाएगा। बीएलएस का कहना है कि इन केंद्रों के लिए स्थानीय युवाओं को एजेंट के रूप में जोड़ा जाएगा। उन्हें कंपनी की ओर से प्रशिक्षण और डिजिटल उपकरण दिए जाएंगे। इससे युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा।

क्या है बीएलए ई-सर्विसेज

यह एक बैंकिंग सेवा एजेंसी है। यह भारत में प्रमुख बैंकों के लिए व्यावसायिक प्रतिनिधि सेवाएं (बिजनेस कॉरस्पाडेंट) देती है। यह भारतीय स्टेट बैंक जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार संवाददाता है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

बीएलएस ई-सर्विसेज के चेयरमैन शिखर अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2027 तक हर ब्लॉक में आधुनिक बीसी केंद्र होगा। ग्रामीणों को भी अब वही बैंकिंग अनुभव मिलेगा, जो सिर्फ शहरों तक सीमित था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
