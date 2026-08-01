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Gonda News: माता- पिता से झगड़ा कर टॉवर पर चढ़ कर युवक ने किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: माता-पिता के साथ चुनाव को लेकर झगड़ने के बाद युवक अनुज ने मोबाइल टॉवर पर चढ़कर जान देने की धमकी दी। पुलिस ने तीन घंटे की मेहनत के बाद उसे नीचे उतारा। अनुज नशे का आदी है और उसके खिलाफ शांति भंग का चालान किया गया।

माता- पिता से झगड़ा कर टॉवर पर चढ़ कर युवक ने किया हंगामा
माता- पिता से झगड़ा कर टॉवर पर चढ़ कर युवक ने किया हंगामा

Gonda News: पिसावां,संवाददाता,(सीतापुर), संवाददाता। माता- पिता से झगड़ा कर टॉवर पर चढ़ कर युवक ने किया हंगामाटॉवर पर चढ़कर वह कूद कर जान देने की धमकी देने लगा। पुलिस कर्मियों ने उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया पर वह मानने को तैयार नहीं था। करीब तीन घण्टे की मशक्कत कर पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उसे नीचे उतारा। चौखड़ियां निवासी अनुज का प्रधानी चुनाव में किसे वोट देने है इस बात को लेकर अपने माता-पिता से झगड़ा हो रहा था। अनुज नशे का आदी है। शुक्रवार रात में अनुज का अपने पिता हरद्वारीलाल से फिर झगड़ा हो गया। इसके बाद वह घर से कहीं चला गया।

शनिवार सुबह करीब छह बजे आसपास के लोगों ने अनुज को मोबाइल टॉवर पर चढ़ा देखा तो हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर परिवार वाले भी आ गए । परिवार वालों के कहने के बाद भी वह टॉवर से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। कुछ ही देर में पुलिस कर्मी भी आ गए। पुलिस कर्मियों के नीचे आने की बात कहने पर वह कूद कर जान देने की धमकी देने लगा। पुलिस कर्मियों द्वारा करीब तीन घण्टे समझाने- बुझाने के बाद अनुज टॉवर से नीचे उतरा। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। थाना प्रभारी पिसावां के मुताबिक अनुज का शांति भंग में चालान किया गया है।

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