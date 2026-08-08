Gonda News: नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव
Gonda News: अलावल देवरिया/बभनान में 'नशामुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य अतिथि ने नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। डॉ. रेखा शर्मा ने बताया कि आधुनिक जीवनशैली से तनाव बढ़ रहा है। एनसीसी बटालियन के सहयोग से छात्रों को नशा मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया गया।
Gonda News: अलावल देवरिया/बभनान। नशामुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत श्री अवध राज सिंह स्मारक महाविद्यालय, बिशनपुर बैरिया और आचार्य नरेंद्र देव किसान महाविद्यालय बभनान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री अवध राज सिंह स्मारक महाविद्यालय में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक सतीश, मुख्य वक्ता एलबीएस कॉलेज की डॉ. रेखा शर्मा, संस्थापक डॉ. नागेंद्र प्रताप सिंह और प्रबंधिका डॉ. बविता सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पार्चन और दीप प्रज्ज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। युवाओं और अन्य लोगों को नशे से दूर रखने का संकल्प दिलाया गया। मुख्य अतिथि सतीश ने कहा कि संस्कारयुक्त युवा पीढ़ी ही देश को परम वैभव तक पहुंचाने में सक्षम है।
डॉ. रेखा शर्मा ने कहा कि आधुनिक जीवनशैली और मोबाइल सहित अन्य संसाधनों के बढ़ते प्रभाव से युवाओं में तनाव बढ़ रहा है। इसके चलते नशे की प्रवृत्ति पनप रही है। वहीं आचार्य नरेंद्र देव किसान महाविद्यालय में 48 एनसीसी बटालियन गोण्डा के निर्देशन में व्याख्यान, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता हुई। प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार शुक्ला और एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट विपिन शुक्ला ने कैडेट्स को शपथ दिलाई। सांस्कृतिक परिषद समन्वयक डॉ.आलोक त्रिपाठी ने नशे से बचाव और स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी दी। प्राचार्य प्रो. डीके शुक्ल ने विजेता कैडेट्स को पुरस्कृत किया।
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